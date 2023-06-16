Сальдо: 25 человек погибли после разрушения Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25 человек. Еще 17 человек пропали без вести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек»,— сказал господин Сальдо «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня произошел неконтролируемый сброс воды, которая затопила населенные пункты по обе стороны Днепра.

По последним данным, российские власти, контролирующие левый берег Днепра, эвакуировали 7,8 тыс. детей, включая 558 детей и 262 маломобильных гражданина. 1,9 тыс. из них находятся в пунктах временного размещения.

Лусине Баласян