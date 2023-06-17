Песков отрицает информацию об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном или Шольцем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент отказывается от телефонных переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Журналисты во время общения с господином Песковым задали вопрос: правда ли, что, когда они хотят поговорить с Владимиром Путиным, их не соединяют?

«Нет, это неправда»,— ответил пресс-секретарь президента (цитата по «Интерфаксу»). При этом пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было, отметил он. Ранее Дмитрий Песков назвал гипотетическими планы президента Франции и канцлера Германии поговорить с президентом РФ.

Во время пленарного заседания XXVI Петербургского международного экономического форума модератор Дмитрий Саймс заявил, что господа Макрон и Шольц жалуются на отсутствие достаточных контактов с господином Путиным. Последний раз Владимир Путин общался с Эмманюэлем Макроном в сентябре 2022 года, с Олафом Шольцем — в декабре.

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Мария Федотова