Что происходит после ввода войск России на Украину. День 479-й

МЧС эвакуировало из Херсонской области более 7,8 тыс. человек. Ночью ПВО были сбиты три беспилотника, которые пытались атаковать нефтеперегонную станцию «Дружба» в Белгородской области. Россияне с украинским гражданством смогут выйти из него, подав заявление в МВД РФ. ЕЦБ предостерег от использования замороженных активов РФ на восстановление Украины.

12:13. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что инспекторы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты российских военных. По его словам, они пытались сделать это во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию. Оправить куда-нибудь отснятые кадры они не смогли из-за системы подавления связи, а позднее их попросили удалить материал.

11:57. В Херсонской области 4045 домов освободилось от воды, сообщило МЧС России. Оно эвакуировало из зоны подтопления 7837 человек, удалось спасти 2275 жителей. В 20 пунктах временного размещения находятся 1996 человек, в том числе 558 детей.

11:56. Российские военные инженеры в боях с украинскими войсками использовали заминированный легкобронированный гусеничный тягач, который ранее был захвачен у вооруженных сил Украины. На транспорт была установлена система дистанционного подрыва.

11:56. Размеры «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности украинских вооружений, от которых надо обезопасить территорию России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

11:56. Подразделения ПВО ночью 17 июня отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», утверждает губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, уничтожены три беспилотника самолетного типа. Инцидент произошел в Новозыбковском городском округе.

11:55. Имеющие украинское гражданство россияне с 17 июня могут подать заявление в МВД РФ о выходе из гражданства Украины. После приема заявления гражданство Украины будет считаться прекращенным. Соответствующий закон вступил в силу в субботу.

11:55. Беспилотники ряда европейских компаний, приобретаемые через возглавляемый Великобританией международной фонд военной помощи Киеву, начнут поступать на Украину в июле, сообщило в субботу издание Defense news.