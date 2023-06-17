News24: самолет с делегацией ЮАР не получил разрешение на полет в Санкт-Петербург из Варшавы

Самолет South African Airways с 120 сотрудниками службы безопасности президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) не получил разрешения на вылет из Варшавы в Санкт-Петербург, сообщает портал News24. Лайнер был более суток заблокирован в варшавском аэропорту и теперь вынужден будет вернуться на родину.

Самолет был задержан 15 июня, когда президент ЮАР Сирил Рамафоса отправлялся в Киев с миротворческой миссией. МИД Польши заявил, что на борту лайнера были опасные материалы, на ввоз которых у представителей ЮАР не было разрешения. По данным полькой газеты Rzeczpospolita, охрана президента ЮАР хотела ввезти в страну 12 контейнеров оружия.

16 июня делегация семи африканских стран представила мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. Сегодня, 17 июня, представители шести стран Африки прилетели в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что с Сирилом Рамафосой Владимир Путин встретится отдельно.

Подробности — в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Лаура Кеффер