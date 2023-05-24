WP: Украина лоббирует сохранение транзита газа и нефти из РФ из-за боязни потерять прибыль

Несмотря на то, что власти Украины требуют от западных партнеров ввести жесткие санкции в отношении России, Киев лоббирует сохранение сделок с Москвой в сфере транзита нефти и газа через ее территорию. Как сообщает The Washington Post, Украина, с одной стороны, зависит от прибыли, которую получает за транзит газа, с другой стороны, несет ответственность перед партнерами, которые сильно зависят от российских энергоносителей.

Алексей Чернышов, исполнительный директор украинской энергетической компании «Нафтогаз», признал, что Украина все еще ведет дела с Россией. «Это для меня невозможно, как гражданина Украины — это моя первая реакция»,— сказал господин Чернышов.

Но «Нафтогаз» настаивает, что Украина не может и не должна закрывать российские трубопроводы, чтобы претендовать на остаточный доход (сумма, которую Украине платит Москва, неизвестна), так и потому, что некоторые из европейских сторонников Киева по-прежнему зависит от российской нефти и газа. Несмотря на это, украинские чиновники, как отмечает The Washington Post, недовольны высокой прибылью Москвы от экспорта энергоносителей. Из секретных документов разведки США следует, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность взрыва нефтепровода «Дружба» в начале этого года.

Директор «Нафтогаза» говорит, что Киев должен выполнить свои договорные обязательства, и решение о прекращении поставок остается за странами-получателями, такими как Венгрия, которым зимой нужны российские нефть и газ для обогрева. «Этот транзит не остановлен, чтобы не заморозить другие страны, поддерживающие Украину», — сказал он.

Согласно документу, который есть у The Washington Post, официальные лица США усомнились в том, что Венгрия действительно так сильно зависит от российских энергоносителей, как об этом ранее заявлял премьер-министр Венгрии Виктором Орбаном.

Рабочая группа по санкциям против России под председательством Андрея Ермака, главы офиса президента Украины, и Майкла Макфола, бывшего посла США в России, в прошлом месяце опубликовала «план действий», в котором санкции, которые еще можно принять в отношении России. В плане содержится призыв приостановить работу «всех оставшихся контролируемых Россией трубопроводных маршрутов», по которым российский газ поступает на европейский рынок, а также трубопровода «Турецкий поток» через Турцию. «Прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину»,— говорится в плане действий.

В прошлом году Россия отправляла по трубопроводу «Дружба», который идет через Украину, ежедневно около 300 тыс. баррелей нефти. Россия должна ежегодно прокачивать около 40 млрд куб. м. через газотранспортную систему Украины из-за соглашений о поставках, заключенных до февраля 2022 года.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».