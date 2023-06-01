Экс-глава OMV: Украина не продлит контракт на транзит с «Газпромом» после 2024 года

Украина сохранит транзит российского газа до конца 2024 года, но продлевать соглашение с «Газпромом» не будет. Об этом рассказал бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс после разговора с неназванным заместителем министра энергетики Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

«Я спросил его, можно ли исходить из продления соглашения? Он сказал однозначное "нет"»,— заявил господин Ройс в эфире телеканала ORF. По его мнению, австрийцы должны к этому подготовиться.

Герхард Ройс изучает альтернативные источники газа по поручению министра энергетики Австрии Леоноры Гевесслер. Совместно с бывшим главой E-Control Вальтером Больцом они разрабатывают план отказа от использования российского газа. За последний год Австрия сумела уменьшить его импорт, но показатели все равно выше средних в ЕС.

Само соглашение, о котором говорил господин Ройс, было подписано в конце 2019 года. Украина договорилась с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу до 31 декабря 2024 года. Согласно документу, Украина теряла статус главной транзитной страны для «Газпрома», уравниваясь с Польшей и Турцией.

Отметим, что ранее офис Зеленского предложил запретить поставки российского газа в обход Украины. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол разработали план в котором предлагалось запретить странам Евросоюза покупать российский газ, если его поставки шли в обход Украины.

В начале этого года «Газпром» значительно снизил объемы поставок через Украину, но потом восстановил их до практически прошлогоднего уровня в размере 40–43 млн куб. м в сутки. На 31 мая прокачка газа составила 40,5 млн куб. м в сутки.