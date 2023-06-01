Украина рвет транзитные нити

Украина не продлит договор о транзите российского газа, заявил бывший глава австрийской OMV. По словам Герхарда Ройса, у него состоялся разговор с заместителем министра энергетики Украины. На вопрос, можно ли ожидать продления соглашения после 2024 года, чиновник ответил кратко и однозначно — нет.

Насколько вероятен такой сценарий ? И чем он грозит? Независимый эксперт Дмитрий Лютягин считает, что это невыгодно обеим сторонам:

«Если обстановка будет менее напряженная, чем на сегодняшний день, то, наверное, отказываться Киеву от продления данного договора смысла точно нет. Это понятные валютные поступления, которые идут в бюджет страны. Они могут составлять даже до $3 млрд ежегодно, вряд ли от этого кто-то захочет отказываться. На тот момент будет стоять вопрос политической мотивировки. Какое-то предложение в сторону "Газпрома" точно будет. Вопрос только в условиях.

Насколько это важно для России? Если не будет восстановлен "Северный поток-1", не начнет работу "Северный поток-2", не перезапустится газопровод "Ямал-Европа", то в Европу останутся лишь две нитки — та, которая идет через Украину, и "Турецкий поток". Отказываться от возможности поставлять наш газ на, напомню, достаточно маржинальный европейский рынок "Газпром" вряд ли будет. У корпорации есть интерес поставлять топливо в Европу, учитывая, что в Китае, да, работает "Сила Сибири", но "Сила Сибири-2" находится в затяжном процессе строительства».

Австрия остается одним из крупнейших импортеров российского газа. На фоне опасений о прекращении транзита через Украину Вена ищет альтернативные каналы. И тот же «Турецкий поток» таким стать не может, отметил замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Турция, конечно же, является альтернативой, но "Турецкий поток" в принципе загружен, не получится взять и перенаправить те объемы, которые идут через Украину, полностью на Турцию. Даже если представить, что дальше их можно перераспределить через венгерскую ГТС, например, на Австрию, технологически, я думаю, и здесь могут быть сложности.

Но проблема в том, что и "Турецкий поток" в принципе достаточно загружен, да, то есть "Газпром" сейчас живет в условиях дефицита экспортных трубопроводных мощностей. Поэтому я вот здесь бы не говорил про то, что есть возможность перенаправления без потерь».

Соглашение об экспорте газа через украинскую территорию Москва и Киев продлили в 2019 году. В контракте прописан транзит 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд ежегодно по 2024 год.

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Иван Корякин