Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украина рвет транзитные нити

Насколько важен для Москвы отказ Киева от соглашения с «Газпромом»

Украина не продлит договор о транзите российского газа, заявил бывший глава австрийской OMV. По словам Герхарда Ройса, у него состоялся разговор с заместителем министра энергетики Украины. На вопрос, можно ли ожидать продления соглашения после 2024 года, чиновник ответил кратко и однозначно — нет.

Насколько вероятен такой сценарий ? И чем он грозит? Независимый эксперт Дмитрий Лютягин считает, что это невыгодно обеим сторонам:

Какие российские газопроводы могут затронуть новые ограничения

Какие российские газопроводы могут затронуть новые ограничения

«Если обстановка будет менее напряженная, чем на сегодняшний день, то, наверное, отказываться Киеву от продления данного договора смысла точно нет. Это понятные валютные поступления, которые идут в бюджет страны. Они могут составлять даже до $3 млрд ежегодно, вряд ли от этого кто-то захочет отказываться. На тот момент будет стоять вопрос политической мотивировки. Какое-то предложение в сторону "Газпрома" точно будет. Вопрос только в условиях.

Насколько это важно для России? Если не будет восстановлен "Северный поток-1", не начнет работу "Северный поток-2", не перезапустится газопровод "Ямал-Европа", то в Европу останутся лишь две нитки — та, которая идет через Украину, и "Турецкий поток". Отказываться от возможности поставлять наш газ на, напомню, достаточно маржинальный европейский рынок "Газпром" вряд ли будет. У корпорации есть интерес поставлять топливо в Европу, учитывая, что в Китае, да, работает "Сила Сибири", но "Сила Сибири-2" находится в затяжном процессе строительства».

Австрия остается одним из крупнейших импортеров российского газа. На фоне опасений о прекращении транзита через Украину Вена ищет альтернативные каналы. И тот же «Турецкий поток» таким стать не может, отметил замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

Каковы перспективы взорванных газопроводов

Каковы перспективы взорванных газопроводов

«Турция, конечно же, является альтернативой, но "Турецкий поток" в принципе загружен, не получится взять и перенаправить те объемы, которые идут через Украину, полностью на Турцию. Даже если представить, что дальше их можно перераспределить через венгерскую ГТС, например, на Австрию, технологически, я думаю, и здесь могут быть сложности.

Но проблема в том, что и "Турецкий поток" в принципе достаточно загружен, да, то есть "Газпром" сейчас живет в условиях дефицита экспортных трубопроводных мощностей. Поэтому я вот здесь бы не говорил про то, что есть возможность перенаправления без потерь».

Как офис Зеленского предложил запретить поставки российского газа в Евросоюз в обход Украины

Читать далее

Соглашение об экспорте газа через украинскую территорию Москва и Киев продлили в 2019 году. В контракте прописан транзит 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд ежегодно по 2024 год.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...