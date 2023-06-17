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Коммерсантъ FM
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Брокер «Сбера» планирует предоставить инвесторам доступ к рынку Китая

Брокер «Сбера» работает над предоставлением доступа инвесторам к иностранным рынкам. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» «Сбера» Руслан Вестеровский.

Он уточнил, что прежде всего рассматривается рынок Китая. «Мы это пока прорабатываем, как только будут решения, анонсируем»,— сказал господин Вестеровский «РБК Инвестициям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«СПБ Биржа» в июле 2022 года предоставила брокерам доступ к рынку Гонконга. К началу 2023-го число доступных гонконгских бумаг на бирже составило 115. При этом с 21 марта Центробанк приостановил допуск к организованным торгам на «СПБ Бирже» новых иностранных ценных бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам, если они учитываются в депозитарии из недружественной страны. «СПБ Биржа» обещала до конца года создать безопасную цепочку хранения бумаг Гонконга.

Лаура Кеффер

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