Год под суперсанкциями

Выступая на совещании с правительством в конце марта, Владимир Путин сказал, что возврат на траекторию роста российской экономики не должен никого расслаблять. Президент напомнил о рисках негативных последствий западных санкций в среднесрочной перспективе и призвал в срочно обеспечить России технологический, кадровый и финансовый суверенитет.

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За прошедший год страны «большой семерки» ввели беспрецедентное количество санкций, направленных на ограничение торговли и финансовых операций — страны ЕС утвердили уже десять пакетов санкций, Минфин США — более 2,5 тыс. мер. Это повлияло как на торговлю — она сместилась в сторону азиатских стран,— так и на финансовые потоки: российские инвесторы остались без привычных инструментов, а уход зарубежных компаний давит на рубль даже в условиях действующих ограничений.

Ситуацию, сложившуюся в российской экономике в прошлом году, можно считать уникальной — расширение профицита торгового баланса (по итогам года он увеличился с $190,3 млрд до $308 млрд) на фоне роста мировых цен на энергоресурсы поддержало курс рубля и бюджет.

Это сдержало спад в экономике — весной прошлого года, по негативным оценкам, прогнозировалось сокращение российского ВВП на 15%, но фактическое сжатие составило 2,1%. До начала СВО российское правительство прогнозировало рост ВВП на 3%.

Влияние санкций оказалось ограниченным в первую очередь из-за сохранения экспорта энергоресурсов: вплоть до декабря российские компании продолжали поставлять нефть и нефтепродукты на европейский рынок (с 5 декабря действует европейское эмбарго на ввоз сырой нефти, с 5 февраля этого года — на ввоз нефтепродуктов). Поставки газа в Европу продолжались по трубопроводам через Украину и Турцию, при этом рост цен с избытком компенсировал выпадение поставок.

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Объемы вывоза российской нефти действительно почти не пострадали от санкций: по данным Международного энергетического агентства (МЭА), сейчас Россия экспортирует примерно столько же нефти, как и год назад — поставки, которые раньше направлялись в США и Европу, теперь идут в Азию, Африку и на Ближний Восток. Однако теперь санкции затрагивают и поставки в третьи страны — для этого «семерка» утвердила потолок цен на нефть в размере $60 за баррель (при его превышении европейские судовладельцы не могут осуществлять перевозку российской нефти). Предполагалось, что эта мера позволит сохранить поставки нефти из РФ на мировой рынок (их прекращение вызвало бы резкий рост цен), но сократить доходы от экспорта. Скидки для покупателей ударили по нефтяным доходам — средняя цена за российскую нефть в феврале, по данным МЭА, составила $52,48 за баррель (агентство рассчитывает цену по данным, не учитывающим стоимость фрахта и страховки), при средней цене барреля нефти Brent в $82,50. Некоторые сорта российской нефти стоят выше порога, в таких случаях поставщики могут запрашивать исключения из санкций — так, в частности, уже поступила Япония.

Десять пакетов В апреле США в очередной раз продлили на год антироссийские санкции, пополнив санкционный список вице-премьером Маратом Хуснуллиным, холдингом «Металлоинвест», компанией «МегаФон» и еще целым рядом компаний и персон. Санкционная война против России стартовала в 2012 году с принятия в США «закона Магнитского». С тех пор под ограничения Запада попали десятки тысяч людей и компаний. В Евросоюзе признают, что меры давления на Россию иссякли, пообещав в 11-м санкционном пакете этой весной обеспечить надежность выполнения прежних десяти. «Деньги» решили напомнить содержание тех самых прошлогодних десяти пакетов. Первый пакет 22 февраля 2022 года США после признания Россией независимости ЛНР и ДНР ввели запрет на сделки с облигациями российского федерального займа на вторичном рынке, санкции против ВЭБа и Промсвязьбанка, оператора газопровода «Северный поток-2». Германия приостановила сертификацию магистрального газопровода «Северный поток-2». Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы (глава евродипломатии объявил о «лишении депутатов шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе». Также было введено более 160 секторальных ограничений, в том числе против банка «Россия», Промсвязьбанка и ВТБ Второй пакет 24 февраля 2022 года В день начала СВО России на Украине США ввели санкции против Газпромбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие» и Альфа-банка. Президент США заявил, что ограничит возможности России вести операции в твердой валюте. Евросоюз внес в санкционный список 99 человек и 76 компаний и организаций, в частности концерн «Алмаз-Антей», КамАЗ, госкорпорацию «Ростех», Объединенную судостроительную корпорацию, РЖД, «Севмаш» и «Совкомфлот». Введен запрет на продажу России самолетов. Было закрыто небо для полетов российской авиации над Европой. Санкции коснулись Минобороны, Службы внешней разведки России, администрации президента РФ Третий пакет 26 февраля 2022 года Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении нового пакета санкций совместно с США, Канадой и Великобританией. Объявлено о замораживании резервов ЦБ России, находящихся в банках стран G7 (на сумму $300 млрд), об отмене программы «золотых паспортов» для инвесторов из России, отключении от системы SWIFT банков ВТБ, «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, Промсвязьбанка. Кроме того, были расширены черные списки, кроме прочих в них вошли Игорь Сечин, Алексей Мордашов, Михаил Фридман, Петр Авен, Алишер Усманов, депутаты Госдумы и деятели культуры Четвертый пакет 15 марта 2022 года В пакет ЕС вошли 675 секторальных санкций, 102 юридических и 15 физических лиц, включая Романа Абрамовича, Германа Хана и Константина Эрнста. Введен запрет на импорт российской сталелитейной продукции и на экспорт в РФ предметов роскоши дороже €300. Запрещены сделки с госпредприятиями, связанными с оборонно-промышленным комплексом, финансовая оценка России и российских компаний европейскими рейтинговыми агентствами. США ввели санкции против 11 представителей оборонного сектора и приостановили действие режима наибольшего благоприятствования в торговле для России Пятый пакет 5 апреля 2022 года Обозначен как реакция на «ситуацию в Буче». ЕС ввел ограничения в отношении 219 физических и 18 юридических лиц, а также 789 секторальных мер. В частности, запрещен въезд в Европу грузовиков из России и заход российских судов в порты, запрещен импорт угля, калийных удобрений, цемента, икры и водки. В Россию запретили поставлять оборудование для производства сжиженного газа. США официально приостановили обмен налоговой информацией с Россией, ввели полный запрет на новые инвестиции в Россию. Объявлено о замораживании активов и введении санкций против Альфа-банка и Сбербанка России Шестой пакет 3 июня 2022 года Черные списки ЕС расширились на 65 человек и 123 организации и компании, в том числе на основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Под санкции подпал Национальный расчетный депозитарий, отключены от SWIFT Сбербанк и Россельхозбанк. Ключевой мерой стал отложенный запрет на импорт российской нефти морским путем (поставки трубопроводной нефти не запрещались). США запретили своим гражданам покупку любых российских долговых обязательств или акций, принадлежащих российским фирмам, в том числе покупку на вторичном рынке. Позднее, 28 июня, ввели запрет на импорт российского золота Седьмой пакет 21 июля 2022 года Седьмой пакет расширил черный список ЕС еще на 54 фамилии, включая членов правительства, глав регионов и актеров. Был наложен запрет на покупку и перевозку российского золота, химикатов и продукции машиностроения. Санкции в отношении продовольствия из России предлагалось смягчить в рамках черноморской зерновой сделки. Был уточнен порядок применения ранее утвержденных санкций, чтобы снять вопросы, связанные с транзитом грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. Позднее США ввели ограничения на продажу в Россию высокопроизводительных моделей чипов Восьмой пакет 6 октября 2022 года Новые санкции обосновали включением в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей после референдумов в упомянутых регионах. США объявили о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Вместе с Европейским союзом в новом пакете с 5 декабря был установлен потолок цен на покупку российской нефти — в $60 за баррель. Кроме того, россиянам запретили владеть в ЕС криптокошельками, а за обход санкций была введена ответственность. Еще ЕС ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц и в общей сложности еще 224 секторальных ограничения Девятый пакет 16 декабря 2022 года В пакет ЕС вошли 133 секторальные санкции, а черные списки увеличились на 49 юридических и 141 физическое лицо. Еврокомиссия одобрила национализацию в Германии бывшей дочерней компании «Газпрома» Gazprom Germania. Евросоюз принял решение в 2023 году ввести потолок цен на газ. Включил Россию в серый список налоговых юрисдикций — стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты. США увеличили пошлины на импорт более чем на 100 российских металлов, полезных ископаемых и продуктов химпрома. Запретили поставлять в Россию предметы роскоши Десятый пакет 25 февраля 2023 года Санкционный список Евросоюза пополнили 83 физических и 33 юридических лица из России. В него включены, в частности, Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф», Фонд национального благосостояния, «Общероссийский народный фронт», «Атомфлот» и МИА «Россия сегодня». ЕС запретил экспорт в Россию товаров, которые «можно легко перенаправить на поддержку военных действий», включая бинокли и компасы. Запрещен импорт российских битума и синтетического каучука. Запрещены не только поставки, но и транзит по российской территории товаров двойного назначения. США продлили существующие санкции против России

В итоге, если в прошлом году нефтегазовые доходы бюджета выросли более чем на четверть — с 9,1 трлн руб. до 11,6 трлн руб., то теперь они не дотягивают даже до плана Минфина (ведомство заложило в бюджет-2023 сокращение нефтегазовых доходов на 23% к прошлому году, до 8,94 трлн руб.). В марте поступления от нефти и газа упали на 43% год к году, увеличившись к февралю на 32%, а отклонение от плана составило 93 млрд руб. (из разницы плана на следующий месяц и фактического показателя за предыдущий считается объем продаж валюты для поддержки рубля — в апреле он будет минимальным с февраля). В прошлом году именно нефтегазовые доходы позволили компенсировать негативное влияние спада в экономике на бюджет, а также частично покрыть незапланированные расходы (суммарные доходы оказались на 2,5 трлн руб. выше плана, расходы — на 7,4 трлн руб.).

Влияние санкций привело и к масштабной перестройке потоков импорта — ввоз из стран ЕС, судя по данным европейской статистики, сократился с €89,2 млрд до €55,2 млрд, поставки из Китая, напротив, увеличились на 12,8%, до $76,1 млрд руб. Российский бизнес также столкнулся с необходимостью переориентации логистики на соседние страны, такие как Турция, Грузия и Казахстан. В этом году страны «семерки» собираются дополнительно осложнить ввоз в РФ подсанкционных товаров — это касается в первую очередь высокотехнологичной продукции и товаров двойного назначения.

Капитальные оттоки

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Самыми быстрыми и действенными оказались ограничения в финансовой сфере — именно здесь распространение вторичных санкций несет наибольшие риски: попадание в черные списки лишает доступа к инфраструктуре, позволяющей совершать финансовые транзакции; это касается как платежных операций (к осени большинство зарубежных банков отказались от обслуживания карт «Мир»), так и доступа к финансовым инструментам. Российский же ЦБ не может снять ограничения на оборот наличной валюты из-за того, что она не поступает в страну, отмечал первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин (эти меры были продлены до 9 сентября 2023 года).

После волны санкций доля американского доллара в торгах на бирже резко сократилась — в феврале на китайский юань пришлось почти 40% всего объема торгов основными валютами, на доллар — 38%, на евро — 21,2%. В феврале прошлого года на доллар приходилось 87,6%, на юань — 0,32%, на евро — 11,9%. Популярность юаня объясняется как переводом части экспортных контрактов на эту валюту, так и растущей зависимостью от импорта из КНР. Росту объема торгов способствовало и возвращение бюджетного правила, в рамках которого Банк России начал продавать юани на открытом рынке, а также риски введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

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С уходом иностранных компаний из РФ растет и влияние оттока капитала на курс рубля. «Если в 2022 году рубль возглавил рейтинг валют развивающихся стран (плюс 6,8% к доллару США), то в 2023-м откатился в аутсайдеры (минус 12%), уступив только аргентинскому песо. Все основные сырьевые валюты (мексиканский и колумбийский песо, бразильский реал) чувствуют себя заметно лучше — еще одно косвенное напоминание структурных изменений нашего рынка из-за геополитики и санкций»,— отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Эксперт добавляет, что привычное для прошлого года объяснение слабости рубля торговым балансом для текущей ситуации не подходит: произошла нормализация профицитов с рекордных до более нормальных уровней, при этом стабилизирующие свойства рубля для торгового баланса продолжают работать (чем слабее рубль — тем меньше импорт), но сокращение торгового профицита автоматически повысило значимость потоков капитала — менее прозрачной части платежного баланса, особенно на фоне одобрения сделок нерезидентов о продаже бизнеса. «В условиях менее ликвидного и глубокого FX-рынка это создает повышенную волатильность рубля. Добавим сохраняющийся спрос на валюту со стороны обеспеченной части населения и покинувших страну и периодические выплаты по евробондам в рублях (которые банки должны конвертировать в валюту в считанные дни, чтобы не создавать ОВП), и получим то, что имеем — малообъяснимые скачки курса»,— отмечает эксперт.

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На фондовом рынке также произошли существенные изменения: заморозка зарубежных активов, снижение фондовых индексов, рост депозитных ставок охладили интерес розничного инвестора к рынку ценных бумаг в прошлом году, однако по мере его восстановления в четвертом квартале возобновился рост активов клиентов профучастников, отмечал ЦБ в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2022 год. По данным регулятора, доля иностранных активов за год снизилась с 46% до 31% (значительная их часть остается замороженной), а средний размер счета резидентов сократился вдвое: с 409 тыс. до 205 тыс. руб. С мая по декабрь взносы на брокерские счета физлиц превышали вывод средств со счетов, но этот приток был меньше, чем отток в марте и апреле.

Теперь на российском рынке реализуется концепция «финансового суверенитета» — по плану правительства розничные инвесторы должны стать источником «длинных» денег в экономике посредством вложений в ценные бумаги российских эмитентов.

Доступ к зарубежным бумагам при этом остается ограниченным из-за рисков дальнейшего распространения санкций.

«Раньше американские акции в долларе США были одним из самых популярных инструментов для инвестиций у россиян, так как имели перспективы долгосрочного роста рынка и возможность инвестировать в USD, теперь у российских брокеров они доступны только инвесторам со статусом квалифицированного, альтернативой является покупка ПИФов»,— отмечает аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов. Альтернативой американским акциям для неквалифицированных инвесторов в прошлом году стали акции с рынка Гонконга — к началу 2023 года число доступных гонконгских бумаг на «СПб бирже» составило 115, однако с 1 апреля ЦБ РФ предписал брокерам предупреждать «неквалифицированных» инвесторов об инфраструктурных рисках хранения «СПб биржей» отдельных гонконгских акций в недружественных юрисдикциях. Сейчас биржа работает над выстраиванием цепочки из депозитариев в дружественных странах. «Еще два инструмента — это юань и облигации в нем российских эмитентов, а также замещающие облигации, которые позволяют инвесторам хеджировать валютные риски по рублю и иметь де-факто валютный актив без участия иностранной инфраструктуры»,— добавляет Игорь Герасимов.

Более перспективным является выход инвесторов на рынок материкового Китая, однако данный процесс пока сопряжен с целым рядом ограничений как с китайской, так и с российской стороны. «Китайская экономика сопоставима с американской по размерам (при подсчете по паритету покупательной способности), при этом капитализация фондового рынка составляет около $13 трлн против $57 трлн в США (капитализация российского фондового рынка еще до начала событий на Украине не превышала $0,5 трлн)»,— отмечает директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. При этом существует значительная разница между рынками материкового Китая и Гонконга. В первом случае основной вес приходится на те компании, которые давно ведут бизнес — зачастую в традиционных отраслях (а лидером по весу в индексах и вовсе является крупнейший производитель водки в мире). «Биржа Гонконга, напротив, ориентирована на инвесторов из-за рубежа, здесь размещаются в первую очередь технологические компании (такие как Tencent), при этом бумаги сильнее подвержены рискам оттока при опасениях геополитической напряженности»,— добавляет эксперт.

Татьяна Едовина