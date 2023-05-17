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Коммерсантъ FM
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СПБ Биржа до конца 2023 года создаст безопасную цепочку хранения бумаг Гонконга

СПБ Биржа планирует до конца 2023 года начать использование депозитарных счетов в дружественной юрисдикции для безопасного хранения ценных бумаг, в частности акций компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Об этом сообщил глава торговой площадки Роман Горюнов.

«Мы выстраиваем инфраструктуру для хранения ценных бумаг, которая не связана с недружественными странами. Как вы понимаете, согласно здравому смыслу, это юрисдикция, связанная с Гонконгом. Сроки запуска — до конца года»,— рассказал господин Горюнов в кулуарах конференции «Российский фондовый рынок 2023». Его слова приводит РБК.

Отвечая на вопрос о возможных планах СПБ Биржи создать отдельное юридическое лицо для хранения бумаг, глава торговой площадки сказал: «Нет, почему, мы пока просто используем счета, открытые другим участникам в дружественной юрисдикции: в брокерах, международных банках».

К началу 2023 года число доступных гонконгских бумаг на СПб Бирже составило 115. Однако с 1 апреля Банк России предписал брокерам предупреждать неквалифицированных инвесторов о рисках блокировки бумаг, если они учитываются в недружественных депозитариях. С 21 марта регулятор приостановил допуск к организованным торгам на СПБ Бирже новых иностранных ценных бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам, если они учитываются в депозитарии из недружественной страны.

В марте объем торгов иностранными ценными бумагами на СПБ бирже упал до минимума с октября прошлого года. Объем торгов за отчетный период составил всего $2,65 млрд, что в 1,8 раза ниже, чем феврале 2023 года ($4,69 млрд). Падение показателей участники рынка связали с уходом активных инвесторов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранные бумаги не стерпели санкций».

Милена Костерева

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