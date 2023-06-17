Минздрав: нужно иметь больше дешевых аналогов дорогостоящих препаратов

Минздрав просит фармпроизводителей работать над созданием более дешевых аналогов дорогих лекарств для социально значимых заболеваний, заявил замглавы ведомства Сергей Глаголев. По его словам, также есть запрос на более дешевые медицинские изделия, в частности, системы непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновые помпы.

«Нам бы хотелось еще увидеть возрастание доли дорогостоящих, возможно, вторых в классе, но более экономически доступных препаратов для социально значимых заболеваний. Я говорю о 14 высокозатратных нозологиях, я говорю об орфанных заболеваниях, я говорю об онкологии, кардиологии и инфекционных болезнях»,— пояснил господин Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).

Как считает замминистра, ценовое регулирование должно быть усовершенствовано в первую очередь среди дорогостоящих лекарств. Также он призвал работать над увеличением доверия к отечественной фармацевтической промышленности. «Нам необходимы совместные проекты ассоциаций, отдельных производителей по изменению общественного восприятия нашей фармы»,— убежден Сергей Глаголев.

Несмотря на высокий потенциал импортозамещения, российские производства испытывают острый дефицит в отечественном оборудовании сопоставимого с импортным качества. По оценке НИУ ВШЭ, потенциалом выпуска импортозамещающей продукции располагают 65% российских предприятий (25% — высоким, 27% — средним, 13% — низким). Лидерами по оценке потенциала стали производители лекарств (у 50% он высок).

Подробности — в материале «Ъ» «Отечественный продукт на импортных станках».

Лаура Кеффер