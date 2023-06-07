Отечественный продукт на импортных станках

Несмотря на высокий потенциал импортозамещения, российские производства испытывают острый дефицит в отечественном оборудовании сопоставимого с импортным качества. Так, потенциалом выпуска импортозамещающей продукции располагают 65% российских предприятий (25% — высоким, 27% — средним, 13% — низким), свидетельствуют оценки Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Эксперты провели опрос более 1 тыс. предприятий в 30 регионах. Лидерами по оценке потенциала стали производители лекарств (у 50% он высок), производители машин и оборудования (40%), производители электрооборудования (35%), пластмасс (34%), автомобилей (33%), текстиля (32%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (30%). Хуже оценки у предприятий, оказывающих услуги в области добычи полезных ископаемых (8%) и ремонта оборудования (9%).

В новом оборудовании, не уступающем по качеству зарубежным аналогам, нуждается большинство предприятий (87%), сейчас оно есть лишь у четверти компаний, чаще — в сфере добычи нефти и газа (у 90%), в химпроме (у 35%), минимальна же оснащенность отечественным оборудованием у производителей одежды, мебели, лекарств и автомобилей. При этом 65% промпредприятий зависимы от используемого импортного оборудования: 18% — в крайне высокой степени, 47% — в высокой. Об очень высокой зависимости сообщали предприятия по добыче угля (36%), а также полиграфические (40%), текстильные (39%) и деревообрабатывающие производства (35%).

В краткосрочной перспективе возможен в основном фрагментарный отказ от импортного оборудования, комплектующих, технологий и сырья в производстве: частично отказаться от них смогут около 60% компаний на горизонте до трех лет. Еще 18% считают отказ невозможным и менее 10% уверены в возможности полного перехода на отечественные составляющие.

Потребность в иностранном оборудовании предприятиям помогает закрыть параллельный импорт: критически важные компоненты таким образом закупают 22% предприятий, более половины же компаний считают процедуру сложной. О трудностях чаще сообщали предприятия полиграфии (80%), а также производители компьютеров, электроники и оптики (72%), текстиля (71%), транспортных средств (70%) и лекарств (70%).

Диана Галиева