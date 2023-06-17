Песков: границы санитарной зоны на Украине будут зависеть от дальности вооружений ВСУ

Размеры «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности украинских вооружений, от которых надо обезопасить территорию России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Конкретные сроки запуска этой зоны он не назвал.

Он утверждает, что основная цель такой меры — чтобы украинские военные своими вооружениями «не доставали до российских граждан». «Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние»,— сказал ТАСС представитель Кремля на полях Петербургского международного экономического форума.

На вопрос о том, когда начнется создание такой «санитарной зоны», господин Песков ответил, что, по сути, этот процесс ведется «уже полтора года». «Не может быть ни новой, ни старой ("санитарной зоны".— "Ъ"), она может быть только одна»,— добавил пресс-секретарь президента.

13 июня Владимир Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине в случае продолжения обстрелов территорий РФ. Он назвал атаки на приграничные регионы попытками спровоцировать «мощные ответные действия». Дмитрий Песков заявил, что армия России должна «отодвигать» военную инфраструктуру Украины для создания «санитарной зоны».

Лаура Кеффер