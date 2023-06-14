Песков прокомментировал предложение о создании «санитарной зоны» на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что армия России должна «отодвигать» военную инфраструктуру Украины для создания «санитарной зоны», необходимой для предотвращения обстрелов приграничных регионов. Накануне, 13 июня, о возможном создании на Украине «санитарной зоны» говорил президент РФ Владимир Путин.

«Для того чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла.

По его словам, создание «санитарной зоны» поможет предотвратить «обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан, жилищ мирных граждан», ведущиеся с подконтрольной Киеву территории.

13 июня на встрече с военкорами в Кремле президент Владимир Путин заявил, что в случае, если частые обстрелы приграничных российских регионов не прекратятся, Россия может создать на граничащих с ней территориях Украины «санитарную зону».

«Мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно,— чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию»,— сказал тогда господин Путин.

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, «санитарная зона» на территории Украины должна быть демилитаризованной, то есть в ней не должно быть дальнобойного оружия.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов