Общее число отравившихся суррогатным сидром составило 106 человек, 36 погибли

Общее число пострадавших от употребления суррогатным сидром в России составило 106 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 36 человек погибли. Среди пострадавших — пятеро детей, один несовершеннолетний погиб.

«Отравление суррогатным алкоголем — нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 36 человек, в том числе один ребенок»,— сказал господин Мурашко журналистам (цитата по «РИА Новости»). 19 человек остаются на стационарном лечении.

Массовое отравление суррогатным сидром произошло в начале июня. Люди попадали в больницы и умирали после употребления напитка «Мистер Сидр», который был изготовлен самарским ООО «Анди». Напиток изъяли во многих регионах. При изготовлении суррогатного сидра использовался похищенный со склада полиции метиловый спирт.

Подробнее об отравлении и расследовании уголовного дела — в материале «Ъ» «Ядреная кража».

Леонид Уварчев