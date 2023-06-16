Что происходит после ввода войск России на Украину. День 478-й

Причиной пожара на складе в Курской области может быть атака беспилотника, заявил губернатор. По данным The Washington Post, Украина не может откладывать контрнаступление из-за необходимости добиться успехов до зимы. Минобрнауки разработает для вузов учебник истории с разделом о военной операции. Киев может получить первые ЗРК Hawk в течение ближайших месяцев. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:17. В Курской области ночью загорелся склад. Губернатор региона сообщил, что причиной пожара могла стать атака беспилотника, спецслужбы проверяют эту версию.

9:15. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Россия не находится в изоляции, в экономических делах не может быть вакуума, открываются новые направления.

8:58. Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что страна может получить первые ЗРК Hawk, оборудование и ракеты к ним в течение ближайших месяцев.

8:53. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у Кирилла Буданова «отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщило, что он был ранен во время российского ракетного удара.

8:31. В Белгородской области около 10 тыс. жителей приграничных районов получили выплату за частичную утрату имущества в 50 тыс. руб., около 45 тысяч жителей — по 10 тыс. руб., сообщил губернатор Гладков.

8:29. В офисе Владимира Зеленского прошли несколько совещаний, где обсуждали отставку мэра Киева Виталия Кличко — «Страна.ua» со ссылкой на источник.

8:28. Представитель МАГАТЭ сообщил Reuters, что делегация действительно останавливалась и слышала стрельбу в течение нескольких минут, но непосредственной опасности не было.

8:28. «Росэнергоатом»: делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси после визита на Запорожскую АЭС останавливалась из-за стрельбы, которую вели украинские военные.

8:25. За пять месяцев 2023 года доходы правительства России от продажи нефти упали почти на 50% год к году, хотя страна экспортирует больше сырой нефти, чем в начале спецоперации — замглавы Минфина США Уолли Адейемо. Он заявил, что Россия экспортирует нефть с дисконтом 25% к мировым ценам.

8:18. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что контрактникам из региона дополнительно выплатят по 100 тыс. руб., если они подписали контракт с Минобороны РФ после 1 марта 2023 года.

8:15. Минобрнауки в течение следующего учебного года разработает для непрофильных специальностей в вузах учебник истории с разделом о военной операции на Украине, рассказал ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский.

8:14. По данным The Washington Post, Украина не может откладывать контрнаступление из-за необходимости добиться успехов до наступления холодов и показать Западу, что страна способна противостоять России.

8:13. Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, что ВСУ в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление.