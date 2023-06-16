Посол Австралии вызван в МИД России из-за ситуации с арендой участка под посольство в Канберре

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко вызвал посла Австралии Грейма Михана и заявил протест в связи с решением австралийского правительства расторгнуть договор аренды на участок, где строится здание нового посольства РФ в Канберре, сообщила пресс-служба российского МИДа.

«Подчеркнуто, что рассматриваем это как откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю. Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры»,— говорится в заявлении министерства.

15 июня правительство Австралии объявило о планах заблокировать открытие нового посольства России на участке рядом с парламентом страны по соображениям национальной безопасности. Кремль назвал такое решение недружественным.

Россия арендует землю недалеко от парламента Австралии в Канберре с 2008 года. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. Строительство должны были закончить в 2014 году. В августе 2022 года правительство Австралии решило прекратить действие аренды, однако официально договор аренды расторгнут не был. Сейчас посольство России располагается в пригороде Гриффита.

Эрдни Кагалтынов