Кремль назвал недружественным решение Австралии отменить аренду нового посольства РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Австралии аннулировать договор аренды на участок для нового посольства РФ — недружественное. Россия будет соблюдать принцип взаимности в случае недружественных действий Австралии, добавил он.

«Очередное недружественное проявление со стороны Австралии, будем это учитывать и в случае, если есть какие-то вопросы на повестке дня, которые нуждаются в принципе взаимности, тоже, соответственно, будем вести себя соответствующим образом»,— сказал пресс-секретарь.

Ранее сегодня, 15 июня, правительство Австралии объявило о планах заблокировать открытие нового посольства России на участке рядом с парламентом страны по соображениям национальной безопасности.

Россия арендует землю недалеко от парламента Австралии в Канберре с 2008 года. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. Строительство должны были закончить в 2014 году. В августе 2022 года правительство Австралии решило прекратить действие аренды, однако официально договор аренды расторгнут не был. Сейчас посольство России располагается в пригороде Гриффита.

Эрдни Кагалтынов