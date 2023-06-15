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Коммерсантъ FM
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Австралия планирует аннулировать договор аренды на участок для нового посольства России рядом со зданием парламента

Правительство Австралии заблокирует открытие нового посольства России на участке рядом с парламентом страны по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщил премьер Австралии Энтони Альбанезе.

Господин Альбанезе заявил, что правительство в ближайшее время собирается принять закон, который позволит аннулиривать договор аренды участка.

«Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности относительно риска, связанного с новой российской миссией так близко к зданию парламента»,— сказал он журналистам (цитата по AFP).

В свою очередь глава МВД Австралии Клэр О'Нил заявила, что новое посольство России представляет угрозу из-за его местоположения. «Это место находится непосредственно рядом со зданием парламента»,— отметила она. По ее словам, решение о том, как использовать эту землю, пока не принято.

Россия арендовала землю недалеко от парламента Австралии в Канберре с 2008 года. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. Строительство должны были закончить в 2014 году. В августе 2022 года правительство Австралии решило прекратить действие аренды, однако официально договор аренды расторгнут не был. Сейчас посольство России располагается в пригороде Гриффита.

Олеся Павленко

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