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Коммерсантъ FM
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Власти последят за ценами на сталь

Правительство пока не готово жестко их регулировать

Правительство на фоне новых жалоб на рост цен на стальную продукцию пока не будет прибегать к ограничению внутренних цен на сталь или к регулированию рентабельности металлургических компаний. По итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено продолжить мониторинг цен, а также дано поручение о разработке модели ценовых рисков для производителей и потребителей стали. Дискуссия о росте цен на сталь вновь набрала силу в марте, когда было зафиксировано подорожание основной металлургической номенклатуры.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правительство пока не будет прибегать к жестким мерам регулирования цен на сталь и ограничится их мониторингом. По словам источников «Ъ», таковы итоги совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, состоявшегося 5 апреля с участием топ-менеджеров крупнейших металлургических компаний и руководителей федеральных ведомств. Кроме того, Минпромторгу и Минстрою поручено разработать модель ценовых рисков для металлопроизводящих и металлопотребляющих отраслей. Представитель Андрея Белоусова подтвердил «Ъ» факт совещания и поручения по разработке модели ценовых рисков и мониторингу цен для возможности оперативного реагирования в случае необходимости.

Совещание было посвящено причинам роста цен на металлопрокат на российском рынке этой весной, о котором в марте сигнализировали ФАС и Минпромторг.

Как считает собеседник «Ъ», металлургам удалось доказать рыночный характер роста цен на сталь и тот факт, что речь идет, по сути, о восстановлении цен до приемлемых уровней.

Металлургические компании изложили варианты стабилизации цен, предложив потребителям заключать долгосрочные контракты с фиксированной ценой и пообещав в таком случае существенные скидки.

В марте Минпромторг сообщал о росте цен на арматуру, листовой прокат, железорудный концентрат и лом черных металлов. «Рост цен на арматуру на данный момент нами подтверждается, но он связан с сезонным ростом цен на металлолом, а также тарифами на перевозки и на электроэнергию, поэтому его можно считать обоснованным»,— говорил 20 марта журналистам заместитель главы министерства Виктор Евтухов. По его словам, для недопущения скачков цен уже было проведено совещание с металлургами, на нем было принято решение обновить договоренности 2022 года с металлотрейдерами о фиксации наценки на перепродажу металлопродукции.

Производство стали в России в 2022 году оказалось лучше прогнозов

ФАС заявляла в марте, что получает обращения по поводу роста цен на металлопродукцию и намерена проанализировать причины для выявления нарушения антимонопольного законодательства. Одновременно служба пытается ограничить рентабельность металлургических компаний, поставив это в качестве условия заключения мирового соглашения с металлургами по уже начатым антимонопольным делам.

За последние пять лет цены на сталь выросли меньше, чем на другие строительные материалы, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Да, в 2021 году после отмены локдаунов цены на сталь выросли сильнее, чем на другие материалы, однако со второй половины 2021 года они снижались. Так, с 2018 по 2023 год цены на горячекатаный лист выросли на 33%, а на арматуру — всего на 19%. При этом рост цен, например, на плиты ДВП составил целых 156%, смеси строительные подорожали на 62%, шифер — на 54%»,— отмечает аналитик.

Он также указывает, что доля затрат на сталь в строительстве очень мала: так, десятипроцентный рост цен на арматуру увеличивает себестоимость строительства квадратного метра менее чем на 1%. «Это подтверждается и сравнением динамики цен на арматуру и квадратный метр. С 2020 года цены на сталь как росли, так и падали, при этом цены на жилье непрерывно росли. Таким образом, можно утверждать, что нет зависимости между стоимостью квадратного метра недвижимости и стоимостью проката в силу того, что стальной прокат составляет всего 3–6% в себестоимости квадратного метра»,— отмечает он.

Евгений Зайнуллин

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