Генпрокуратура проведет ревизию экономических дел со сроком расследования больше года

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, которые расследуют больше года. По словам Генпрокурора, это необходимо из-за участившихся случаев необоснованного вмешательства в дела предпринимателей. Ревизию должны провести до 1 мая.

«На фоне отмеченного сокращения проверок увеличились случаи необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность органов полиции»,— рассказал господин Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры (цитата по «РИА Новости»).

Рейды под видом рассмотрения обращений, оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, по его словам, часто заканчиваются уголовными делами по составам, которые «годами расследуются, зачастую без видимых судебных перспектив».

«Вам необходимо в кратчайший срок завершить полную ревизию таких уголовных дел, производство по которым ведется свыше года... В целом о проделанной в этом направлении работе представьте доклады до 1 мая»,— заключил Генпрокурор.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил, что некоторые экономические статьи уголовного кодекса могут быть смягчены. «Перегибать палку ни к чему»,— сказал он.

В 2022 году Владимир Путин поддержал отказ от уголовного преследования за экономические преступления и отмену большей части плановых проверок бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда. В марте 2022-го правительство одобрило постановление о введение моратория на плановые проверки бизнеса, затем эти меры были продлены на 2023 год.

Анастасия Ларина