Греф ожидает роста налоговой нагрузки на бизнес с 2024 года

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что расходы российского бюджета продолжат расти. По его словам, в связи с этим бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки с начала нового года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Очевидно, что расходная часть бюджета будет расти. Единственная такая степень свободы — это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки»,— сказал господин Греф, выступая на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ.

По предварительной оценке Минфина, расходы бюджета за последние пять месяцев (январь—май) составили 13,229 трлн руб., на 27% выше, чем в 2022 году. Дефицит бюджета за этот период составил 3,411 трлн руб.

Министр финансов Антон Силуанов говорил на ПМЭФ, что в этом году Минфин рассчитывает выполнить план по доходам бюджета. При этом, по мнению министра, многие статьи расходов бюджета «можно пересмотреть».

Анастасия Ларина