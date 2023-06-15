Минфин планирует выполнить план по доходам бюджета в 2023 году

Министерство финансов России рассчитывает войти в план по доходам федерального бюджета в текущем году, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе сессии в рамках ПМЭФ. По его словам, «ничего критичного» с доходами бюджета не происходит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Доходы поступают, ничего критичного нет. Мы планируем войти в план по доходам нефтегазовым и ненефтегазовым»,— сказал господин Силуанов.

Министр отметил, что в рамках пополнения бюджета власти планируют обеспечить более справедливое налогообложение природной ренты и более справедливый счет НДПИ на нефть. «С точки зрения налогообложения экономической ренты в этом году договорились с бизнесом, что бизнес поможет с точки зрения своего вклада в общую ситуацию, приняли налог на сверхдоходы в правительстве»,— добавил господин Силуанов.

Глава Минфина считает, что увеличивать дефицит бюджета — это как «масло в огонь подкидывать». Такая политика неизбежно приведет к разгону инфляции и росту ставок, отметил господин Силуанов, подчеркнув, что этого нельзя допустить.

По мнению министра финансов, многие статьи расходов бюджета «можно пересмотреть». «У нас много трат, которые 100 лет не пересматривались, они сидят у нас в голове, что это незыблемо. Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть»,— заявил господин Силуанов.

За пять месяцев 2023 года нефтегазовые доходы сократились на 50% относительно прошлого года, а дефицит бюджета составляет 3 трлн руб. В рамках борьбы с дефицитом правительство, в частности, одобрило проект закона о введении налога на сверхприбыль прошлых лет (так называемого windfall tax). Согласно законопроекту, единоразовый обязательный сбор затронет крупные российские предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019 годах. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году.

Кроме того, как стало известно «Ъ», Минфин на фоне необходимости пополнения бюджета хочет лишить выработанные месторождения, на которые приходится более четверти добычи нефти в РФ, налоговых льгот. Речь идет о вычете из НДПИ в размере 20%, который должен был заработать в 2024 году. По словам источников «Ъ», Минфин предлагает перенести на три года срок вступления вычета в силу. По оценкам экспертов, перенос может принести бюджету примерно 460 млрд руб. в течение трех лет.

Подробнее — в материале «Зрелость — не радость».

Эрдни Кагалтынов