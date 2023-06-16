ПМЭФ-2023: Началось пленарное заседание с участием Путина

В пятницу, 16 июня, в петербургском «Экспофоруме» началось пленарное заседание ПМЭФ-2023 с участием президента РФ Владимира Путина. На нем также выступит президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Отметим, что мероприятие началось ровно на час позже заявленного времени.
Фото: Александра Тен / «Коммерсантъ»
До начала пленарного заседания на полях ПМЭФ глава российского государства также провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном. ОАЭ выступает на нынешнем форуме главным гостем.
Напомним, что перед приездом господина Путина в «Экспофорум» часть помещений там закрыли для посетителей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в день пленарного заседания с участием президента РФ организаторы форума ограничили на площадке доступ к мобильному интернету, объяснив это «проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи».
Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это связано с необходимыми мерами безопасности.