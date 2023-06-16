ПМЭФ-2023: Началось пленарное заседание с участием Путина

В пятницу, 16 июня, в петербургском «Экспофоруме» началось пленарное заседание ПМЭФ-2023 с участием президента РФ Владимира Путина. На нем также выступит президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Отметим, что мероприятие началось ровно на час позже заявленного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / «Коммерсантъ» Фото: Александра Тен / «Коммерсантъ»

До начала пленарного заседания на полях ПМЭФ глава российского государства также провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном. ОАЭ выступает на нынешнем форуме главным гостем.

Напомним, что перед приездом господина Путина в «Экспофорум» часть помещений там закрыли для посетителей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в день пленарного заседания с участием президента РФ организаторы форума ограничили на площадке доступ к мобильному интернету, объяснив это «проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи».

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это связано с необходимыми мерами безопасности.

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