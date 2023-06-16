Песков о сбоях связи на ПМЭФ: меры безопасности беспрецедентны

Меры безопасности, в том числе цифровой, на ПМЭФ в этом году беспрецедентны, поэтому участники форума могут столкнуться с перебоями в связи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам собеседников «Ъ» в одном из операторов связи большой четверки, эти меры связаны с обеспечением безопасности в связи с прибытием в Санкт-Петербург президента РФ Владимира Путина. В Минцифры и ГРЧЦ от комментариев отказались.

«Разумеется, и меры безопасности и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать беспрецедентные. Это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон... В этой связи возможны перебои с беспроводным интернетом за исключением Wi-Fi»,— сказал пресс-секретарь на брифинге. «Просто используйте Wi-Fi и все у вас будет сегодня хорошо»,— добавил Дмитрий Песков. В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин затронет тему влияния боевых действий на российскую экономику.

Ранее сегодня проект Faridaily журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло со ссылкой на работника операторов связи и участника форума сообщил об отключениях связи на ПМЭФ во время визита президента, «чтобы во время пленарной сессии площадку форума не атаковали беспилотники». После этого пресс-служба фонда Росконгресс сообщила, что из-за «технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи» на площадке ПМЭФ временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств.

Аналогичные проблемы со связью наблюдались в Сочи в начале июня.Тогда пользователи связывали неполадки с прибытием в Сочи целого ряда высокопоставленных чиновников (включая премьера Михаила Мишустина, премьера Кубы Мануэля Марреро Круса, премьера Белоруссии Романа Головченко, премьера Армении Никола Пашиняна и премьера Киргизии Акылбека Жапарова) для участия в ряде мероприятий, включая заседание Евразийского межправительственного совета.

По словам собеседника «Ъ» на телекоммуникационном рынке, на этот раз область ограничения работы радиоэлектронных средств значительно меньше, чем была в Сочи, однако подобная мера безопасности теперь может стать «стандартом для любых крупных мероприятий в России».

Анастасия Ларина; Юлия Юрасова; Вадим Красников