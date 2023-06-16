Росконгресс ограничит доступ к мобильному интернету во время выступления Путина на ПМЭФ

Росконгресс в ночь на 16 июня сообщил, что в пятницу на площадке ПМЭФ в петербургском «Экспофоруме» будет «временно отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник ПМЭФ говорит по телефону

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Участник ПМЭФ говорит по телефону

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Организаторы пояснили, что это связано с «проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи». В этот день на форуме запланировано выступление президента РФ Владимира Путина.

По словам советника президента, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, участники и гости форума «смогут воспользоваться WiFi сетью проекта SPIEF2023».

Ранее в Сочи и Адлере в период проведения там мероприятий ЕАЭС и СНГ абоненты жаловались на проблемы с доступом к мобильному интернету. Ограничить доступ к сети были вынуждены по поручению Минцифры, выяснил «Ъ».

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