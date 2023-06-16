Президенты РФ и ОАЭ проведут встречу перед пленарным заседанием ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян проведут рабочую встречу перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня. ОАЭ выступает на нынешнем форуме главным гостем.

«В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня в «Экспоцентре».

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