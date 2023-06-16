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Коммерсантъ FM
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на Украину

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в Киев в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом сообщила администрация президента ЮАР в Twitter.

Сегодня Сирил Рамафоса поговорит с Владимиром Зеленским, а завтра отправится в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Сирил Рамафоса и другие члены миссии, в том числе президенты Замбии, Коморских Островов и Сенегала, добирались до Украины из Польши поездом.

По данным Reuters, страны Африки в рамках переговоров об урегулировании могут предложить России и Украине «меры по укреплению доверия», в частности приостановление действия некоторых санкций против России и введение режима прекращения огня и отвод вооружений.

Президент ЮАР предложил мирную инициативу в мае. Российско-украинские переговоры были приостановлены за год до этого, в мае 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский допускал переговоры после отвода российских войск с украинских территорий.

Анастасия Ларина

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