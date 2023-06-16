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Коммерсантъ FM
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Кофе тонизирует цены

Изменится ли стоимость разных сортов напитка в России

Цены на кофе в России идут вверх — к концу года стоимость может увеличиться на 15%. Таким прогнозом с «РИА Новости» поделилась компания «МилФудс», которая выкупила российские активы финского производителя кофе Paulig, ушедшего из России. Там подчеркнули, что стремятся создать запасы и выпустить как можно больше продукции по старым ценам. Однако если стоимость сырья вырастет на мировом рынке, то другого выхода не будет, заключили в компании. Что еще влияет на стоимость напитка? И сколько будет стоить чашка кофе к концу года? Расскажет Дарья Фоменко.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О проблемах с урожаем кофе в Бразилии издание The Wall Street Journal писало еще в августе 2022 года. Уже к ноябрю стоимость фьючерсов с поставкой на декабрь вышла на максимум за последние 11 лет. Вместе с тем весной спрос на кофе во многих странах вырос.

Так что подорожание зерна в этом году — почти неизбежный процесс, подчеркнул гендиректор компании «К-Гранд» Александр Борисов: «Ощущается дефицит кофе. Особенно это связано с плохим положением с арабикой, поэтому ее заменяют робустой, но этих зерен тоже не хватает.

Во всем мире потребление напитка растет — в Африке, Индии, Китае и Латинской Америке. Причем спрос увеличивается и на молотый, и на растворимый кофе».

В последний раз кофе заметно дорожал прошлой весной. Тогда цены росли в первую очередь из-за проблем с логистикой. И сейчас увеличение стоимости вряд ли будет сопоставимым с теми показателями, отметил шеф-бариста, основатель компании Darling Coffee Roasters Ульяна Козиевская:

Изменились ли предпочтения клиентов кофеен

«Если мы говорим о напитке ценового сегмента "МилФудс", то сырье для него торгуется только через биржу, и цены, условно говоря, на недорогой кофе очень сильно зависят от курса доллара. Так что повышение цен на 15% обусловлено только этим фактором. Конечно же, не будет таких сильных скачков, как в прошлом году, когда капучино стоил то 500–600 руб., то 250–300 руб.».

С начала года, как отмечают игроки рынка, средняя стоимость чашки кофе в России глобально не менялась. Однако если рубль продолжит ослабевать, то не исключены и резкие скачки цен, пояснил владелец кофейни Take & Wake Алексей Петропольский:

«Важно, что сейчас на себестоимость чашки кофе или его килограмма в России влияет курс рубля.

Если его девальвация продолжится и не откатится обратно, то до конца года мы точно увидим подорожание на 10–20%. Если она будет еще больше, если под конец года курс достигнет 100 руб. за доллар, то все подорожает на 30–40%».

Впрочем, рост цен на кофе вряд ли будет равномерным. Если речь идет о более премиальном сегменте и зерне категории specialty, то заметных изменений ждать не стоит, продолжает шеф-бариста Ульяна Козиевская:

Как рублю указали ориентиры

«Мы работаем с фермерами напрямую и не так сильно привязаны к скачкам на кофейной бирже. Если мы берем напитки из сетевых заведений, где чашка капучино стоит в среднем 180–200 руб., то, скорее всего, эти цены вырастут, так как изменится стоимость зерен этого сегмента. Если мы говорим о specialty coffee, когда капучино стоит где-то в среднем 300–350 руб., то этот ценник останется прежним».

В то же время выбор кофе в России уже сократился. За прошлый год, как подсчитывала компания NielsenIQ, ритейлеры потеряли примерно 20% ассортимента. Крупные кофейные бренды, такие как Lavazza или Nespresso, покинули рынок из-за начала военных действий России на Украине.

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Елена Иванова

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