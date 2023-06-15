Рублю указали ориентиры

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основные причины ослабления рубля. Российская валюта дешевеет из-за сокращения сальдо текущего счета, то есть экспорт товаров сужается, в то время как импорт, наоборот, восстанавливается. Однако валюты в страну поступает меньше, что и провоцирует повышенный спрос на нее. Как отметила Эльвира Набиуллина на брифинге во время Петербургского международного экономического форума, в условиях действующих внутри страны ограничений на движение капитала, курс особенно зависит от торгового баланса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Еще один фактор, который давит на рубль — снижение цен на российские экспортные товары. Все это неизбежно будет транслироваться в цены. Однако как пояснила Эльвира Набиуллина, масштабы переноса «могут отличаться от того, к чему мы привыкли». “Ъ FM” обсудил мнение главы регулятора со специалистами. Экономист Николай Корженевский считает, что в целом выводы ЦБ справедливы. Однако сейчас появилось слишком много переменных, которые даже регулятор вряд ли может учесть, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Конечно, Эльвира Набиуллина корректно излагает причины ослабления рубля. Проблема в том, что когда мы говорим о валютном рынке в России, есть две вещи, про которые мы пока мало знаем, хотя вроде бы прошло уже много месяцев в этой новой реальности. Первое — непонятно, где находится равновесие ни в плане процентных ставок, ни в плане валютного курса в этих условиях.

Второе — это ликвидность валютного рынка. Сначала все удивлялись, что рубль был суперкрепким, этого никто не ожидал, потом он достаточно быстро ослаб, теперь мы говорим уже про 85 руб. за доллар. Это потеря ликвидности. И любые небольшие изменения спроса и предложения на рынке в таких условиях могут транслироваться в достаточно сильные валютные колебания.

Сначала мы видели очень сильный рубль, но импорт практически отсутствовал. Затем восстанавливается импорт — о чем говорит Эльвира Набиуллина — но тогда рубль должен действительно падать. Свободной валюты в стране меньше, на нее появляется спрос и предложение рубля как следствие. И курс теперь уже должен уменьшить это потребление страны в целом, особенно в части импорта. Соответственно, рубль может оказаться еще дешевле. При прочих равных курс российской валюты должен быть меньше, поэтому, думаю, что даже 90 руб. за доллар в этом году — это реальные и в целом корректные ориентиры».

В среду российская валюта откатилась до значений весны 2022-го. В моменте стоимость доллара превысила 85 руб. впервые с апреля прошлого года. Очередной этап ослабления рубля собеседники “Ъ FM” объясняли именно нехваткой валюты на внутреннем рынке. Однако ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков сомневается, что рубль будет дешеветь еще сильнее. Чтобы этого избежать, власти уже начинают предпринимать меры, рассказал собеседник “Ъ FM”:

«В техническом плане рубль сейчас очень сильно перепродан. Я думаю, что слабеть ему дальше просто некуда, иначе у нас будет спровоцирована очень высокая инфляция. И потеря доверия к национальной валюте со стороны населения — это прямой путь к новой валютизации, пусть и не на основе доллара, но, например, на основе юаня.

Начались как минимум словесные интервенции, то есть если глава ЦБ уже обращает внимание на излишнюю слабость рубля, то, наверное, власть уже задумалась о каких-то мерах. Возможно, некие действия регулятора стабилизируют ситуацию, а, может быть, и курс даже пойдет в обратную сторону — к 80 руб. за доллар.

Что со своей стороны может сделать регулятор или правительство? Есть различные механизмы: резервирование валютных средств, а если рубль будет слишком слаб, то и повышение ключевой ставки. Но это уже действия в критической ситуации. Пока этого нет, просто некая рыночная волатильность. У нас рубль за последний год "бегал" от отметки 50 до 85, в общем, вполне успешно».

Постепенное ослабление российской валюты началось еще в июне 2022 года. Тогда курс доллара достигал минимума в 50 руб. И с тех пор российская валюта только дешевела, суммарно более чем на 25%. Сегодня на торгах стоимость доллара в моменте превысила 85 с половиной рублей, затем цены скорректировались. По прогнозам Минфина, к декабрю котировки вернутся на уровень 77 руб. за доллар.

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Елена Иванова, Дарья Фоменко