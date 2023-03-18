Бодрость подняла уровень

Россияне стали больше платить за кофе. В январе-феврале средний чек по сравнению с 2022 годом вырос на треть — до 449 рублей. Такие данные привели в компании «Платформа ОФД». Аналитики сравнили траты на растворимый, молотый, зерновой и кофе в капсулах и отметили рост доли онлайн-продаж. Этот канал становится популярнее у жителей мегаполисов. При этом число покупок сократилось на 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Санкции и уход из России некоторых кофейных брендов едва ли оказали значительное влияние на подорожание зерен, есть другие, более существенные факторы, говорит глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия:

В Бразилии в 2021 году была засуха, потом достаточно серьезные заморозки, которые привели к снижению урожаев довольно серьезно и, соответственно, биржевая стоимость к январю 2022 года выросла в 2,5 раза. Он начал отражаться на стоимости кофе уже в розничных магазинах. К сентябрю прошлого года ситуация более или менее на бирже стабилизировалась. На сегодняшний день какого-то изменения стоимости зеленого кофе мы не наблюдаем. И тот рост стоимости зерен в магазинах, это уже фактор изменения курса валют, начинают влиять и логистические сложности.

Как сказался уход кофейных брендов? Ушли два производителя — итальянский Lavazza и финский Paulig Рынок достаточно конкурентный. Lavazza и Paulig были заметными, но не самыми крупными игроками. Поэтому какого-то колоссального влияния их уход не оказал, а доли довольно быстро перераспределились. Мы знаем, что производственные мощности, например, компании Paulig были выкуплены другим брендом, который остался в России. Он начал выпуск новой марки на этой фабрике. Постепенно они пытаются восстановить объемы производства, которые были утрачены в момент перехода».

Чашка кофе в столичных заведениях за год также подорожала. О том, как рост цен сказался на посещаемости и среднем чеке, “Ъ FM” рассказали владельцы кофеен:

Алексей Петропольский, владелец сети Take&Wake: «За год у нас выросла и себестоимость кофе, и кредитов, и аренды помещений, и зарплаты были проиндексированы. А средний чек, наверное, остался примерно тем же — 250 руб. Клиенты не стали покупать кофе больше обычного. Выручка сохранилась примерно на том же уровне. Люди постепенно начинают возвращаться к тем тратам, которые у них были до всей этой ситуации. Поэтому на 2023 год мы видим перспективу роста и выручки, и среднего чека, и роста номенклатуры товаров. К лету собираемся перезапускать формат и открывать новые точки». Анастасия Панчук, представитель франчайзинговой сети Coffee Like: «По подсчетам управляющей компании в 2023 году средняя выручка на один кофе-бар увеличилась на 27%. Также в прошлом году в три раза выросли продажи категории кофе домой. Эти товары представляют собой кофе и другие напитки для приготовления дома. Среди них дрип-пакеты, моносорта в зернах и молотые, какао, горячий шоколад, чаи». Игорь Калугин, сооснователь Roaster Coffee & Wine: «В 2022 году все немного подняли цены. Увеличилась и стоимость сырья. Сейчас мы привели цены, наверное, к тому же уровню, что были полтора года назад. Если говорить по среднему чеку, то он сильно не изменился, как и уровень потребления. Возможно, стало чуть меньше людей, которые берут кофе с собой каждое утро».

Число сетевых кофеен в прошлом году выросло на 5-7%. По данным агентства Инфолайн, лидерами сегмента по количеству заведений стали Coffee Like, One Price и Cofix, которая к тому же вошла в топ-10 самых выгодных франшиз по версии журнала Forbes.

На открытие одной точки продаж Cofix в Москве, по данным издания, нужно около 6 млн руб. При чистой прибыли до 700 тыс. руб. в месяц срок окупаемости кофейни составляет два года.

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Алексей Нарышкин