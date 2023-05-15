Советы просят оставить при себе

В Центробанке хотят призвать финансовых блогеров к ответу за их советы. Незаконных инвестиционных консультантов надо контролировать жестче, заявил член совета директоров регулятора Михаил Мамута. На Петербургском международном юридическом форуме он рассказал, что ЦБ получает жалобы от пострадавших, которые последовали советам интернет-гуру и потеряли деньги. Речь идет об авторах многочисленных блогов и Telegram-каналов, которые дают читателям рекомендации по инвестиционным стратегиям. Но при этом сами они зачастую не являются квалифицированными специалистами в этой сфере. Подробности — у Владимира Расулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Популярность инвестирования в России растет небывалыми темпами. Если в 2022-м на одной только Московской бирже брокерскими счетами обзавелись почти 23 млн физлиц, то в апреле этого их число перевалило за 25 млн. Параллельно в интернете и популярных мессенджерах стали чаще появляться предложения, куда выгоднее вложить средства и какие стратегии использовать, чтобы быстро заработать.

Однако квалификация подобных советчиков нередко вызывает вопросы, поэтому Центробанк и решил урегулировать этот рынок и защитить потребителей финансовых услуг, говорит гендиректор инвестиционной компании «Диалот» и председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов:

«Неясно, какое у этих людей образование, понимают ли они что-то в инвестициях, но у них есть умение хорошо говорить на камеру или писать тексты, поэтому их читают. Потери этих читателей могут быть колоссальными, поэтому регулятор задумывается над тем, чтобы запретить тем, кто не имеет аккредитации в ЦБ, возможности давать такие советы. Если они не уполномочены и некомпетентны, эти ресурсы должны блокироваться».

Как заявили в самом Центробанке, защитить деньги граждан поможет и запрет привлекать средства физлиц компаниям, которые не поднадзорны регулятору. Многие советники-дилетанты часто маскируются под профессиональных игроков, и распознать подмену удается не всегда. Впрочем, бывает и наоборот, говорит кандидат экономических наук, автор Telegram-канала «Furydrops: блог экономиста» Григорий Баженов.

Он считает оправданной ответственность финансовых блогеров за их советы: «Продавец рецепта счастья может быть квалифицирован, но при этом намеренно идти на тот или иной подлог.

Тот, кто приобретает подобного рода услугу, оценить ее качество самостоятельно не может — у него не хватает компетенций.

На инвестициях можно потерять существенную часть собственного дохода, и это беда. Если человек осуществляет подлог, он должен нести за него ответственность».

Но насколько сильно предложения ЦБ могут осложнить жизнь финансовым блогерам? Регулятор сейчас ведет реестр инвестиционных советников. В нем примерно две сотни частных консультантов и компаний. И попасть в этот список аккредитованных консультантов непросто, говорит независимый финансовый советник и автор тематического Telegram-канала Ольга Бородина, которая несколько месяцев пытается попасть в официальный перечень:

«Требуется опыт работы в инвестиционном бизнесе более двух лет, его подтверждение в трудовой книжке. Необходимо иметь аттестацию от ФСФР или аттестат от Центрального банка. Статус независимого финансового советника получить не так просто, и это все очень долго проверяется. Я запустила процесс где-то месяца три-четыре назад и до сих пор ответа от ЦБ не получила».

По подсчетам Центробанка, за прошлый год россияне, доверившись мошенникам, потеряли примерно 6 млрд руб. Речь идет о вложениях в финансовые пирамиды. В среднем каждая жертва отдавала 50-100 тыс. руб. На этом фоне в стране с подачи регулятора начали внедрять финансовую грамотность почти на всех уровнях образования. Правда, судя по статистике, еще есть над чем работать.

По данным института фонда «Общественное мнение», в 2022-м российские инвесторы показали высокую склонность к риску. 36% опрошенных вообще не знали, что такое фондовый рынок. При этом менее 44% инвесторов понимали отличие инвестирования от банковских вкладов. А почти каждый пятый считал, что если стоимость акций росла в прошлом, то она будет расти и в будущем.

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Светлана Белова