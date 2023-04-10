Компании подтягивают к торговле

Мосбиржа запустила площадку для внебиржевой торговли акциями. Речь идет о бумагах тех эмитентов, которые вышли на рынок без листинга. 10 апреля стартовали торги обыкновенными и привилегированными акциями семи компаний. Среди них, к примеру, «Удмуртнефть», «Красногорский завод имени Зверева» и другие представители второго эшелона. До конца года Мосбиржа намерена увеличить количество структур на площадке еще на несколько десятков. Все они — публичные компании с раскрытой отчетностью по МСФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Советник по макроэкономике гендиректора брокера «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов предполагает, что на новой площадке компании, которые не выходили на IPO, смогут привлечь дополнительный капитал: «Скорее всего, новая площадка нужна для того, чтобы компании, которые явно не дотягивают до уровня листинга, могли попробовать привлечь инвесторов с помощью биржи.

В нынешнее время, когда интерес зарубежных инвесторов к любым российским бумагам радикально снизился, у многих отечественных компаний достаточно остро стоит вопрос привлечения капитала. В старые добрые времена довольно часто значительное количество инвестиций в организации, которые еще не доросли до уровня листинга на бирже, приходило из-за рубежа.

Сейчас это невозможно, поэтому биржа стремится создать отечественную площадку, где потенциально перспективные компании могли бы попробовать привлечь средства с ее помощью. Оценить, насколько успешным будет начинание, пока трудно, но в условиях недоступности зарубежного капитала для отечественного бизнеса оно может быть полезным.

Что касается конкретных механизмов работы платформы, пока нельзя сказать, какими они будут. До тех пор, пока не получим каких-то разъяснений со стороны биржи, а, возможно, и пока не наработается практический опыт. Скорее всего, развитие пойдет методом проб и ошибок. Не исключено, что и законодательство в этой области станут корректировать по мере накопления опыта».

Площадка доступна исключительно квалифицированным инвесторам. Чтобы избежать излишней волатильности котировок, установлены границы движения цены — около 40% в обе стороны. Вероятно, интерес к таким бумагам будут проявлять высокопрофессиональные игроки, предполагает инвестбанкир Евгений Коган:

«По сути, мы возвращаемся к старой теме — в свое время у нас был RTS Board, эта история была крайне востребована и интересна. Думаю, есть много компаний, которым по тем или иным причинам трудновато выйти на IPO. А такая система, борд, станет отличным способом создать внебиржевую корзину. Биржа делает правильно, что идет в этом направлении. Я убежден, что успех будет.

Сам планирую в этом участвовать и другим рекомендую. Это будет интересная площадка — другое дело, что рынок обещает быть очень трудным. Это будет мегапрофессиональный рынок, поскольку на нем нужно быть осторожным и знать определенные его законы. Но нам всем, кто проходил подобное в 1990-х или 2000-х годах, все это очень понятно.

Я не думаю, что площадка позволит компаниям как-то привлекать средства, хотя кто знает. Эта платформа скорее для вторичного рынка, но она станет неким промежуточным этапом для последующего проведения IPO. То есть организация, которая будет достаточно востребованной, сможет уходить уже дальше. В конце концов, для компаний это еще и механизм проверки интереса к их акциям».

В прошлом году объем торгов акциями на Мосбирже снизился практически вдвое. По итогам 2022-го индекс площадки, в который входят наиболее ликвидные бумаги российских компаний, потерял 43%.

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Александр Рассохин