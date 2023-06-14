Правительство выделило госфонду поддержки участников спецоперации более 1,3 млрд рублей

Правительство выделило более 1,3 млрд руб. на работу в 2023 году фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 13 июня.

«Выделить Минтруду РФ в 2023 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1 314 700 тыс. руб. на предоставление гранта в форме субсидии госфонду поддержки участников СВО "Защитники Отечества"»,— говорится в документе. Средства пойдут на обеспечение его работы и уставной деятельности. Министерство должно отчитаться об эффективном использовании этих средств до 1 февраля 2024 года.

Фонд был создан указом президента Владимира Путина от 3 апреля 2023 года. В нем правительству было поручено в двухмесячный срок обеспечить предоставление фонду грантов в форме субсидий начиная с 2023 года.

21 апреля состоялось заседание наблюдательного совета фонда. На нем среди прочего было объявлено, что региональные филиалы фонда начнут работу 1 июня. Главным отличием фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение ветеранов и семей погибших бойцов, основанное на индивидуальном подходе к каждой жизненной ситуации, отметили на заседании.

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Мария Федотова