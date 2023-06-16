Глава Минтруда отверг идею шестидневки

Шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе не будет, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, российское трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график. Ранее ввести шестидневку предлагала ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой»,— сказал господин Котяков в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. Министр отметил, что, когда в России предлагали четырехдневнюю рабочую неделю, он говорил, что «у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени».

Антон Котяков подчеркнул, что, если сотрудник работает больше положенных 40 часов в неделю, ему надо доплачивать.

По мнению бизнес-ассоциации, увеличение рабочей недели будет способствовать повышению прочности российской экономики в условиях санкций. В Кремле говорили, что никакой позиции по этому вопросу нет.

О том, какие аргументы приводят авторы инициативы о введении шестидневки,— в материале «Ъ FM» «Работы много не бывает».

Виктория Колганова