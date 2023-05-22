Работы много не бывает

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Автором идеи выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», пишут «Известия». По данным газеты, это объединение обратилось с инициативой к министру труда Антону Котякову. По мнению инициаторов, шестидневка повысит прочность экономики в условиях санкций. А в качестве примера они привели Великую Отечественную войну, когда жителям страны приходилось трудиться и по шесть, и по семь дней в неделю, а также сослались на опыт некоторых азиатских стран, например, Непала и Ирана.

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Но насколько необходима шестидневная рабочая неделя в России? И как она повлияет на бизнес? Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев считает, что кратковременно такой график может стать подспорьем для предприятия:

«Надо понимать, что кроется за предложением перейти на шестидневку. Если есть идея повысить рентабельность производства, чтобы люди работали шесть дней, а получали столько же, это одна история. Если не хватает сотрудников, а квалифицированный персонал быстро набрать нельзя и в какой-то момент нужно, чтобы они работали не пять, а шесть дней, хорошо.

Пусть они получают согласно Трудовому кодексу за отработанный выходной повышенную заработную плату, такая мера тоже возможна. Бывают ситуации, когда нам резко нужно нарастить производство, и мы оплачиваем работу в выходные дни. В рамках существующего кодекса можно спокойно закрыть все эти вопросы с работами по шесть дней в неделю в течение какого-то ограниченного времени, пока ты не доберешь и не обучишь персонал, который необходим для расширения производства».

Переход на шестидневную рабочую неделю очень быстро понизит эффективность сотрудников, да и спрос на услуги при таком графике может быть небольшим, считает зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Мы достаточно долго живем в условиях графика 5/2, и изменить эту ситуацию, мне кажется, на текущий момент невозможно и, наверное, нецелесообразно. Все уже привыкли к этому режиму.

Два дня как раз необходимы людям для того, чтобы завершить какие-то домашние дела, восстановиться и подготовиться к следующей трудовой неделе.

На примере банка, если добавить еще один день, то будем обслуживать людей шесть дней в неделю. Насколько это будет необходимо, не знаю. Будет ли востребовано обслуживание в субботний день настолько, чтобы работали абсолютно все структуры? Наверное, это не нужно.

Если мы говорим о сотрудниках, то с большой долей вероятности какое-то время мы сможем жить в таком режиме, но после двух-трех месяцев работы специалисты просто не будут успевать восстанавливаться, и в итоге это приведет к профессиональному выгоранию и понизит в целом КПД».

Если власти на государственном уровне введут шестидневную рабочую неделю, то придется заметно повышать бюджетные расходы. А это в текущих условиях представить трудно, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов: «Любое увеличение рабочего дня предполагает адекватное повышение заработной платы. Например, у нас больницы работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Здесь никаких изменений не последует.

Но тут возникает проблема, связанная с перегрузкой работников. Шестидневная неделя — это увеличение транспортной нагрузки однозначно. Нужно будет искать дополнительное число сотрудников транспорта. Не надо забывать, что там нормы труда связаны с безопасностью.

Гипотетически это увеличит нагрузку на энергосети, потребуется изыскивать дополнительные средства на содержание детей в детсадах. Это расходы бюджетов — в первую очередь субъектов Российской Федерации, что достаточно сложно себе представить в условиях жесткой бюджетной ситуации».

При этом в России еще с 2019 года обсуждается вариант четырехдневной рабочей недели. Дмитрий Медведев, который на тот момент был премьер-министром, утверждал, что общество в будущем перейдет к такому формату работы. Правда, пока на отечественном рынке труда такой график используют только единичные компании, да и то в тестовом режиме.

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Владимир Расулов