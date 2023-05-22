Ассоциация бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести шестидневную рабочую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению объединения, это повысит прочность экономики в условиях санкций, передают «Известия».

Ассоциация «Аванти» была создана в 2014 году. По заверению организации, в нее входят больше 10 тыс. предпринимателей. В генсовет организации входят политики из разных партий: экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин, сенатор Вадим Деньгин (ЛДПР), депутат Госдумы, основатель «Национально-освободительного движения» (НОД) Евгений Федоров («Единая Россия»), депутат Госдумы, олимпийский чемпион в хоккее Вячеслав Фетисов («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) и осужденный за нападение на двух полицейских и бежавший из страны экс-депутат Госдумы Владимир Бессонов (КПРФ).

В ассоциации отметили, что в годы Великой Отечественной войны россиянам уже приходилось трудиться и по шесть, и по семь дней в неделю. Пятидневка была установлена в 1967 году. «Аванти» обращает внимание, что шестидневная рабочая неделя также введена в некоторых азиатских европейских странах, например в Непале и Иране. В Турции и Бельгии допускается занятость до 48 часов в неделю.

В России в 2019 году активно обсуждалось введение четырехдневной рабочей недели. Дмитрий Медведев, занимавший в тот период пост премьера, тогда говорил, что, по его мнению, общество в будущем перейдет к такому формату работы.

О том, чем была хороша для Белого дома четырехдневная рабочая неделя,— в колонке Анастасии Мануйловой 2019 года «Беспроигрышный разговор ни о чем».

Леонид Уварчев