В Кремле нет никакой позиции по увеличению рабочей недели до шести дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ввести шестидневную рабочую неделю. Он указал, что в Кремле нет никакой позиции относительно указанной инициативы.

«Нет, никакой»,— ответил в ходе пресс-кола Дмитрий Песков на вопрос о наличии или отсутствии в Кремле сформированной позиции по увеличению или сокращению рабочей недели.

Ранее сегодня, 22 мая, «Известия» сообщили, что представители «Аванти» обратились к главе Минтруда России Антону Котякову с предложением установить шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, увеличение рабочей недели будет способствовать повышению прочности российской экономики в условиях санкций.

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями была введена 7 марта 1967 года постановлением ЦК КПСС. Согласно трудовому законодательству России, нормальная продолжительность рабочей недели составляет не более 40 часов.

Милена Костерева