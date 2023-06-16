Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 июня

09:08. Более 10 тысяч военных получили выплаты от Минобороны за уничтожение военной техники Украины.

08:20. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: «На сегодняшнее утро уже выдали единоразовую выплату в 10 тыс. руб. 45 тыс. жителей, и единоразовую выплату в 50 тыс. руб. получили 10 тыс. человек». Выплаты гражданам, пострадавшим от обстрелов приграничных территорий Белгородской области, продолжаются.

07:40. С сегодняшнего дня в Белгороде в пунктах выдачи гуманитарной помощи (ТЦ «5 Звезд», КЦ «Октябрь», «Космос» и ЦМИ) начнут выдавать девятикилограммовые продуктовые наборы. Они выдаются тем, кто не проживает в ПВР, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.