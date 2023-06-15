Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:32

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 июня

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:32. Власти Курской области предупредили, что белгородцы, которые были вынуждены временно переехать в соседний регион, также имеют право на получение единоразовой выплаты. Для получения материальной помощи необходима регистрация по месту жительства на территории Белгородской области в населенных пунктах, подвергающихся обстрелам (Шебекинский округ, Грайворонский округ), или где введен режим чрезвычайной ситуации. «Всем, кто уже получает социальные выплаты, единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. будет перечислена в беззаявительном порядке. В скором времени для остальных граждан появится возможность на портале госуслуг подать в электронном виде заявление на выплату, сейчас ведется соответствующая работа»,- уточнили в правительстве Курской области.

11:18. В Курчатовском районе Курской области начались плановые занятия-учения, которые пройдут в течение дня 15 июня. Местные власти попросили жителей сохранять спокойствие и не волноваться «по поводу возможных громких звуков».

9:40. Жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, вынужденным покинуть свои дома в результате обстрелов со стороны Украины, уже выплатили более 40 тыс. единоразовых выплат в 10 тыс. руб.

Кроме того, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, с 15 июня власти начинают выплачивать по 50 тыс. руб. «тем жителям, которые проживали в населенных пунктах, куда на сегодняшний день запрещено въезжать, посещать и находиться».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 июня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...