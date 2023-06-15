Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 июня

11:32. Власти Курской области предупредили, что белгородцы, которые были вынуждены временно переехать в соседний регион, также имеют право на получение единоразовой выплаты. Для получения материальной помощи необходима регистрация по месту жительства на территории Белгородской области в населенных пунктах, подвергающихся обстрелам (Шебекинский округ, Грайворонский округ), или где введен режим чрезвычайной ситуации. «Всем, кто уже получает социальные выплаты, единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. будет перечислена в беззаявительном порядке. В скором времени для остальных граждан появится возможность на портале госуслуг подать в электронном виде заявление на выплату, сейчас ведется соответствующая работа»,- уточнили в правительстве Курской области.

11:18. В Курчатовском районе Курской области начались плановые занятия-учения, которые пройдут в течение дня 15 июня. Местные власти попросили жителей сохранять спокойствие и не волноваться «по поводу возможных громких звуков».

9:40. Жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, вынужденным покинуть свои дома в результате обстрелов со стороны Украины, уже выплатили более 40 тыс. единоразовых выплат в 10 тыс. руб.

Кроме того, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, с 15 июня власти начинают выплачивать по 50 тыс. руб. «тем жителям, которые проживали в населенных пунктах, куда на сегодняшний день запрещено въезжать, посещать и находиться».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 июня