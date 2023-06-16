Более 10 тысяч военных получили выплаты от Минобороны за уничтожение военной техники Украины

Более 10 тыс. российских военнослужащих с февраля 2022 года получили выплаты за уничтожение или захват военной техники украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, в 2022 году за уничтожение 11,5 тыс. единиц украинской военной техники выплаты получили 7 тыс. российских военных. В этом году за уничтожение 4,4 тыс. единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3,1 тыс. российских военнослужащих. Деньги за это можно получать неограниченное количество раз.

В частности, Минобороны платит 300 тыс. руб. за уничтожение установки HIMARS и «Точка-У» (15 уничтоженных комплексов в 2023 году). Эту же сумму получают военные летчики и операторы средств ПВО за уничтожение вертолетов и самолетов (в этом году военные лично уничтожили 45 вертолетов и 71 самолет).

По 100 тыс. руб. Минобороны платит за уничтожение бронетанковой техники, по 50 тыс. руб.— за перехват ракеты из комплексов «Точка-У», систем залпового огня «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS (941 ракета), а также уничтожение беспилотника (1,2 тыс.) За уничтожение быстроходных безэкипажных катеров в Черном море Минобороны платит по 200 тыс. руб. Отмечается, что уничтожено шесть катеров.

13 июня на встрече президента Владимира Путина с военкорами Семен Пегов заявил, что военным не платят обещанное за подбитые танки и самолеты. Владимир Путин назвал это неожиданным и пообещал вернуться к этому вопросу в разговоре с Минобороны.

Подробнее о встрече президента с военкорами читайте в репортаже Андрея Колесникова «Откровенно о вражном».