В Курском районе Курской области ночью загорелся склад

Сегодня, 16 июня, в 02:29 ночи в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в складском помещении в Курском районе. Загорелись сразу два здания, административное и производственное. Согласно данным МЧС, в 03:36 пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. м, в 04:39 открытое горение было ликвидировано. О пострадавших не сообщается. К ликвидации пожара были привлечены более 40 человек, десять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются. По данным СМИ, на загоревшемся складе хранили пух.

Мария Старикова

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