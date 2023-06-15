Милли охарактеризовал ход наступления ВСУ словами «очень тяжелая и жестокая битва»

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал ход контрнаступления вооруженных сил Украины. Он допустил, что цена наступления будет высокой, поскольку речь идет о жестокой битве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Милли

Фото: Virginia Mayo, AP Марк Милли

Фото: Virginia Mayo, AP

«Украина начала наступать — и они постепенно двигаются вперед. Это очень тяжелая битва. Она очень жестокая, и на нее уйдет значительное время, а цена будет высокой»,— сказал Марк Милли на встрече глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе (цитата по Reuters).

Минобороны России сообщило о начале контрнаступления Украины в начале июня, утверждая, что все атаки были отбиты, а ВСУ понесли большие потери личного состава и техники. Украинское военное ведомство эту информацию не подтверждало. Сегодня советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что ВСУ проводят наступательные действия «в тестовом режиме» с целью выявления слабых мест российских сил.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян