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Коммерсантъ FM
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Милли охарактеризовал ход наступления ВСУ словами «очень тяжелая и жестокая битва»

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал ход контрнаступления вооруженных сил Украины. Он допустил, что цена наступления будет высокой, поскольку речь идет о жестокой битве.

Марк Милли

Марк Милли

Фото: Virginia Mayo, AP

Марк Милли

Фото: Virginia Mayo, AP

«Украина начала наступать — и они постепенно двигаются вперед. Это очень тяжелая битва. Она очень жестокая, и на нее уйдет значительное время, а цена будет высокой»,— сказал Марк Милли на встрече глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе (цитата по Reuters).

Минобороны России сообщило о начале контрнаступления Украины в начале июня, утверждая, что все атаки были отбиты, а ВСУ понесли большие потери личного состава и техники. Украинское военное ведомство эту информацию не подтверждало. Сегодня советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что ВСУ проводят наступательные действия «в тестовом режиме» с целью выявления слабых мест российских сил.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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