Песков: Путин на ПМЭФ даст оценку экономике России

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) намерен дать оценку экономике России и очертить ее основные перспективы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, «речь достаточно большая готовилась».

Представитель Кремля сказал, что «можно прогнозировать весьма и весьма объемное выступление» господина Путина. «Можно ожидать в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год. Это самое важное. Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать такую детализированную оценку и, наверное, очертит основные перспективы»,— сказал господин Песков в эфире Первого канала (цитата по ТАСС) .

Кремль пока не анонсирует, кто будет модератором сессии с участием президента, но известно, что это будет гражданин России. «Оно (имя модератора.— "Ъ") известно, но мы традиционно не анонсируем, поэтому не будем и сейчас этого делать»,— сказал Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

Пленарная сессия ПМЭФ с участием Владимира Путин состоится сегодня, 16 июня. Организаторы форума предупредили о предстоящих сложностях с мобильным интернетом якобы из-за техработ.

О ходе ПМЭФ читайте в материале «Ъ» «Единство форума и содержания».

Лаура Кеффер