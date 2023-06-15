Белоусов назвал курс 80–90 руб./$ оптимальным для российской экономики

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что курс в диапазоне 80–90 руб./$ наиболее оптимален для бюджета и участников внешнеторговой деятельности. В декабре 2022 года он говорил, что России более выгоден курс в диапазоне 70–80 руб./$.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80–90 руб. за доллар»,— сказал господин Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

К закрытию торгов на Мосбирже доллар вырос до 83,75 руб. Максимальное значение курса с апреля 2022 года наблюдалось вчера, 14 июня — до 85,03 руб./$. Рубль начал слабеть на фоне падения цен на нефть, которое стало следствием рецессии в странах Европы.

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Лусине Баласян