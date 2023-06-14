Курс доллара поднимался выше 85 руб. впервые с апреля 2022 года

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднимался выше 85 руб. впервые с 4 апреля 2022 года. К 09:48 мск доллар торговался за 85,02 руб. (+0,86%).

К 09:52 рост замедлился, курс доллара составлял 84,87 руб. Курс евро поднимался на +0,65%, до 91,53 руб., курс юаня — на 0,82%, до 11,831 руб.

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13 июня курс доллара превышал 84 руб./$. На прошлой неделе биржевой курс доллара впервые с апреля прошлого года завершил торги выше 82,5 руб./$. Рубль начал слабеть на фоне падения цен на нефть, которое стало следствием рецессии в странах Европы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Доллар отдохнул и окреп».