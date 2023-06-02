«Титан» инвестирует 8 млрд рублей в производство силикагелей в Дзержинске

Группа компаний «Титан» через дочернее ООО «Руссилика» вложит 8 млрд руб. в производство микронизированных силикагелей и стабильных силазолей в Дзержинске. Завод появится в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Кулибин», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Сутягинский, председатель совета директоров ГК «Титан»

Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Михаил Сутягинский, председатель совета директоров ГК «Титан»

Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Первый камень предприятия заложили министр промышленности Денис Мантуров, губернатор Глеб Никитин и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Производство заменит импортные материалы из Европы, себестоимость продукции ожидается ниже, чем у западных поставщиков.

Годовая производственная мощность микронизированных силикагелей составит 12 тыс. т, стабильных силиказолей – до 42тыс. т. Запуск предприятия намечен на 2025 год.

Ранее ООО «Руссилика» анонсировала начало производства в ОЭЗ «Кулибин» в 2023-2024 году. Инвестиции в проект тогда оценивались в 5 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГК «Титан» зарегистрировано с Омске с 1993 года. Уставный капитал 10,1 млн руб. Основной вид деятельности — производство нефтепродуктов. Генеральный директор Ольга Тарасенко. Компанией владеют Александр, Михаил и Юрий Сутягинские. По итогам 2020 года выручка составила 20,66 млрд руб., убыток — 125,6 млн руб. Дочерняя компания «Руссилика» зарегистрирована в Дзержинске в конце 2020 года. Генеральный директор — Леонид Грош.

Силикагель применяется в изготовлении шин и резинотехнических изделий. В химпроме используется в качестве носителя катализаторов, в производстве лакокрасочных материалов и пластмасс — как наполнитель, в пищевой промышленности — для фильтрации и стабилизации напитков и растительных масел. Стабильный силиказоль применяется в нефтепереработке для синтеза катализаторов гидрокрекинга, в металлургии – для придания антикоррозийных свойств металлам, а также в производстве клеев, бумаги и стройматериалов.

Владимир Зубарев