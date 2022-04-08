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Коммерсантъ FM
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«Не стало человека, расширявшего наше сознание»

Проводили Владимира Жириновского — политика, дарившего не только хорошее настроение

В пятницу Россия простилась с самым, пожалуй, ярким символом своей сложной и неоднозначной политической жизни: неистовый Владимир Вольфович Жириновский упокоился на Новодевичьем кладбище. Парадоксальность его ушедшей натуры доказывают даже похороны: лидер ЛДПР удостоился отпевания в храме Христа Спасителя и гражданской панихиды «как у большевиков» в Доме Союзов. На прощании в храме патриарх Кирилл говорил про «искреннюю любовь народа» к Владимиру Вольфовичу, а однопартийцы в Колонном зале признавались: «Нам казалось, что Жириновский вечен».

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Когда новость о смерти Владимира Жириновского официально подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в соцсетях репостами прокатился отрывок из старого эфира телеканала «Дождь» (признан иноагентом). Еще в 2013 году Владимир Жириновский мечтательно описывал свои похороны: «Предполагаю, что панихида будет в Колонном зале. Мне всегда нравилось, как это у большевиков было. Большой портрет в черной рамке. На лафете гроб пронесут до старого здания университета, чтобы не мешать движению, чтобы народ не бунтовал. Там уже на автомобиле и на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа нашего. И на подушечках ордена».

Место захоронения вызвало некоторые заминки: «источники» информагентств успели было заикнуться про всего лишь Троекуровское, но несколько часов спустя все-таки договорились о Новодевичьем. Подушечки с наградами выстроились у гроба, а вот с рестораном не получилось — то ли в постковидной Москве не нашлось заведения должного размера, то ли партия перешла в режим строгой спецоперационной экономии.

Зато в начало программы прощального дня щедро добавили пункт, о котором «сын юриста» и не мечтал,— отпевание в храме Христа Спасителя. Да еще и лично патриархом Кириллом.

В 7 утра на площади перед храмом скопилась небольшая по масштабам личности покойного, но всё-таки толпа. Полицейские сдерживали слабый напор желающих — вход на поминальную службу был строго по пропускам. Причем двух видов: журналистов и рядовых партийцев направляли в главные ворота, которые в этот день оказались вовсе не главными.

Для VIP-скорбящих где-то сбоку была открыта специальная калитка. Через нее прошли губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, врио главы фракции Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов. Отдать долг многолетнему политическому противнику (и одновременно коллеге) пришли единороссы-тяжеловесы — председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В главных воротах сразу за металлодетектором стоял распорядитель со списком — он отделял агнцев от козлищ, то бишь активистов ЛДПР от журналистов.

— Вы откуда?

— Рязань.

— Вы какое отделение?

— Тула.

— А вы? Лицо знакомое…

— А я вообще-то депутат Госдумы.

Увидеть, кто из партийцев оказался таким скромным, что пренебрег VIP-проходом, не удалось — журналистов настойчиво проводили в зал. Гроб стоял в центре; крышка была открыта и надежно прикрывала тело Владимира Вольфовича Жириновского от фото- и телекамер. После смерти лидер ЛДПР впервые отвернулся от журналистов. Они ему больше были не нужны.

Каким запомнился Владимир Жириновский

«Дорогие братья и сестры! — начал свою речь патриарх Кирилл.— Мы собрались, чтобы помолиться перед гробом Владимира Вольфовича Жириновского, проводить его в последний путь. Но нужно четко осознавать, что это не тупик, это не конец — это путь…» Патриарх напомнил собравшимся: они «в меру своей веры должны попросить у Господа принять душу усопшего раба своего Владимира в небесных своих обителях. Чтобы перед ним открылась вечная жизнь, где его талант, его сила духовная может быть проявлена еще более ярко, чем здесь, во время земной жизни».

Хотя, казалось бы, куда уж ярче.

«Владимир Вольфович был выдающимся политическим деятелем современной России — продолжал патриарх Кирилл.— Он обладал многими способностями, талантами, был ярким и убедительным человеком, когда, поднимаясь на трибуну — на любую трибуну! — выражал свою точку зрения. Но что, может быть, самое важное и что явилось причиной высокого уважения, которое стяжал покойный в нашем народе,— а у многих и любовь! — так это та искренность, с которой он отстаивал свои убеждения. Хотя он был дипломатом по образованию и по части своей биографии, на трибуне он не был дипломатом: он говорил то, что думал, без всяких компромиссов. Именно эта честная позиция и вызывала симпатию и признательность очень многих людей».

Честная позиция Владимира Вольфовича вызывала, положим, и другие чувства. И патриарх, надо отдать ему должное, не стал обходить этот момент.

«Вне зависимости от того, как даже стоящие здесь, вокруг гроба, относились к политическим взглядам покойного,— сказал глава РПЦ,— я думаю, что все испытывают сегодня чувство скорби. Чувство глубочайшего сожаления в связи с тем, что мы расстаемся с этим ярким и убедительным человеком, который, несомненно, внес очень важный вклад в политическую жизнь современной России».

А вот про вклад отрицать никак нельзя. Вклад действительно был, да и проценты как раз в этом году набежали.

Как в Госдуме отреагировали на смерть лидера ЛДПР

«Воздавая должное тому земному деланию, которое совершил Владимир Вольфович, сейчас, в этот момент, мы должны помолиться о том, что для него является самым важным,— продолжал патриарх Кирилл.— Помолиться о том, чтобы Господь простил его грехи, потому что, как следует из молитвы заупокойной, нет человека, который жил бы и не согрешил… В нашей молитве и особенно молитве тех людей, которые, может быть, когда-то вступали в конфликт с покойным, должно также содержаться и наше прощение тех обид, которые покойный, может быть, когда-то кому-то из нас нанес. Его душа должна покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым из тех, с кем соприкасался покойный во время своей земной жизни».

Лица единороссов оставались скорбно-сосредоточенными. Они-то с лидером ЛДПР наверняка примирились еще при жизни. Задолго до ее завершения.

Отпевание прошло достаточно спокойно — стрекот фотокамер совсем не мешал пению хора. Патриарх не успел еще провозгласить вечную память, а ленты изданий и телеграм-каналы заполнились фотографиями из храма. Журналисты так сгрудились, что легко можно было прочитать переписку в смартфоне соседа.

Какой-то коллега отправил в свою редакцию фотографии гроба и получил ответ: «Ищу возможность в тикток закинуть». Владимир Вольфович горячо одобрил бы.

В 9:20 шестеро крепких мужчин вынесли гроб из храма — медленно, осторожно застывая на каждой ступеньке. Затем его погрузили в новенький катафалк Aurus Lafet — так что мечта господина Жириновского о «лафете» частично сбылась.

Гражданская панихида проходила действительно в Доме Союзов. Обыватели выстроились у входа с девяти утра. Ожидая кортежа из ХХС, в очереди перешептывались: «А Жириновский точно был православным?» Никто здесь не знал точного ответа, включая, судя по желто-синей символике ЛДПР, специалистов по Жириновскому из глубинного народа.

Предыдущая панихида в Колонном зале проходила по Евгению Примакову. С тех пор никто не удостаивался прощания в зале с такой богатой исторической ретроспективой. Впрочем, после похорон господина Примакова Госдума сначала заняла Дом Союзов на время ремонта, а потом, как у депутатов часто бывает, не захотела уходить. Так что теперь уже и вариантов места для прощания с вице-спикером Госдумы просто не было.

Одним из первых приехал Владимир Путин с букетом бордовых роз. Он молча постоял у гроба (торжественный караул на это время распустили) и сразу ушел. Вслед за ним церемонию посетили директор СВР Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава МИДа Сергей Лавров, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер коммунистов Геннадий Зюганов (даже странно, что он не доехал до храма Христа Спасителя) и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Почти все они положили у гроба точно такие же букеты бордовых роз, как и президент (впрочем, пусть стыдно будет тому, кто попробует в такой момент делать политические наблюдения). Церемониальные службы работали с таким рвением, что иные букеты едва успевали коснуться стола — и тут же были убраны. Ближе к финалу прощания Колонный зал посетили глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов. Несмотря на то что Владимир Жириновский прожил яркую жизнь не только в политике, но и в шоу-бизнесе, эту отрасль на прощальной церемонии достойно представили лишь Григорий Лепс и генеральный директор Цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный (иных, как мы знаем, уж нет, а те далече).

Хотя масочный режим отменили месяц назад, участники церемонии не спешили делиться своими чувствами и произносить речи. Возможно, это было связано еще и с отсутствием вдовы Галины Лебедевой и их с Владимиром Вольфовичем сына Игоря Лебедева, а присутствовавший на церемонии сын Олег Эйдельштейн (Газдаров) не так хорошо всем знаком.

Зарубежные СМИ вспоминают Владимира Жириновского

Первый час панихиды микрофон не включался ни разу. Наконец, тон молчания, заданный президентом, решился переломить Леонид Слуцкий. «Провожаем в последний путь человека, чье имя золотыми буквами вписано в историю России. Невозможно поверить в то, что произошло. Нам казалось, что Жириновский вечен, и это действительно так,— сказал господин Слуцкий.— Он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас». Он пообещал усопшему не только не развалить партию, но и приумножить ее славу «во имя нашего хранимого Богом Отечества, во имя нашего народа, стабильного и мирного развития России». Учитывая, что ранее господин Слуцкий участвовал в переговорах с Украиной, эта его речь получилась не траурной, а как будто даже обнадеживающей.

Затем парламентарий представил депутата Владимира Ресина (как будто тот нуждался в представлении). «Когда я его (Владимира Жириновского.— “Ъ”) первый раз увидел, в конце 80-х, он выступал перед активом Москвы, в том числе и горкома партии (коммунистической.— “Ъ”). Он был в желтых брюках, в красном пиджаке с бабочкой — полный антипод всем остальным,— пустился в воспоминания господин Ресин.— И тогда, из его уст, я впервые услышал такую резкую критику Владимира Ильича Ленина... Уже в то время он говорил много того, с чем мы столкнулись в следующие годы. А потом уже часто казалось, будто он что-то узнавал в Кремле и озвучивал. Но он ничего не узнавал — это были его собственные мысли!»

Действительно, это в Кремле все чаще озвучивают «собственные мысли» Владимира Вольфовича.

Что говорил о себе Владимир Жириновский

15 цитат основателя ЛДПР

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В заключение господин Ресин посетовал, что в Госдуме уже не хватает Владимира Жириновского — без него там изменился климат. Вслед за господином Ресиным стали брать слово и другие, в основном члены ЛДПР. «Не стало не просто пророка, не стало человека, расширявшего наше сознание!» — говорил один из партийцев. «Он видит сейчас, что проститься с ним пришли не по разнарядке. Владимир Вольфович, счастливого пути!» — продолжал другой. Наконец, один из ораторов договорился до утверждения, что Владимир Жириновский был первым, кто выступил против режима. Какого именно режима, он не уточнил.

Пока произносились речи, по отдаленной ковровой дорожке шли рядовые поклонники Жириновского. Некоторые останавливались, чтобы на ходу сделать селфи на фоне гроба (и, возможно, выложить потом в тикток). «Знаете, голосовать я за него никогда не голосовала,— призналась “Ъ” одна женщина.— Вообще-то я гражданка Белоруссии. Но мне он всегда дарил хорошее настроение».

Евгения Милова, Александр Черных

Фотогалерея

Прощание с Владимиром Жириновским

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Ранним утром 8 апреля гроб с телом Владимира Жириновского привезли в храм Христа Спасителя в Москве. На поминальную службу прибыли родственники, соратники политика, сенаторы и депутаты Госдумы, государственные деятели&lt;br> На фото (слева направо): спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, председатель комитета ГД по международным делам и временно исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий

Ранним утром 8 апреля гроб с телом Владимира Жириновского привезли в храм Христа Спасителя в Москве. На поминальную службу прибыли родственники, соратники политика, сенаторы и депутаты Госдумы, государственные деятели
На фото (слева направо): спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, председатель комитета ГД по международным делам и временно исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемонию отпевания провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа). Владимир Жириновский заразился COVID-19 в конце января, позже у него диагностировали развивающуюся пневмонию и госпитализировали с поражением легких. 6 апреля политик скончался от последствий коронавируса в больнице

Церемонию отпевания провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа). Владимир Жириновский заразился COVID-19 в конце января, позже у него диагностировали развивающуюся пневмонию и госпитализировали с поражением легких. 6 апреля политик скончался от последствий коронавируса в больнице

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Владимира Жириновского провожали в последний путь его однопартийцы — первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (слева), члены ЛДПР Сергей Маринин (в центре) и Елена Строкова

Владимира Жириновского провожали в последний путь его однопартийцы — первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (слева), члены ЛДПР Сергей Маринин (в центре) и Елена Строкова

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Патриарх Кирилл призвал людей, конфликтовавших с Жириновским, простить ему обиды. «Его душа должна покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым, с кем он соприкасался во время своей земной жизни»,— сказал патриарх (слева)

Патриарх Кирилл призвал людей, конфликтовавших с Жириновским, простить ему обиды. «Его душа должна покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым, с кем он соприкасался во время своей земной жизни»,— сказал патриарх (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Попрощаться с политиком пришли зампредседателя Госдумы Ирина Яровая (в центре) и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев (справа)

Попрощаться с политиком пришли зампредседателя Госдумы Ирина Яровая (в центре) и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На поминальную службу в храм Христа Спасителя прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин

На поминальную службу в храм Христа Спасителя прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гости на церемонии отпевания

Гости на церемонии отпевания

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Леонид Слуцкий (слева) и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (в центре)

Леонид Слуцкий (слева) и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова

Дочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому»,— сказал патриарх Кирилл

«Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому»,— сказал патриарх Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

При организации церемонии прощания с Владимиром Жириновским был использован отечественный траурный автомобиль Aurus Lafet. Впервые этот катафалк появился на публике на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева 10 сентября 2021 года

При организации церемонии прощания с Владимиром Жириновским был использован отечественный траурный автомобиль Aurus Lafet. Впервые этот катафалк появился на публике на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева 10 сентября 2021 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома Союзов

Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Люди с венками у Дома Союзов на Большой Дмитровке в Москве

Люди с венками у Дома Союзов на Большой Дмитровке в Москве

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Владимир Путин приехал проститься с Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома Союзов. Президент возложил букет красных роз к гробу политика

Владимир Путин приехал проститься с Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома Союзов. Президент возложил букет красных роз к гробу политика

Фото: пресс-служба президента РФ

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Жириновским

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Жириновским

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В Копьевском переулке выстроилась очередь из желающих посетить гражданскую панихиду

В Копьевском переулке выстроилась очередь из желающих посетить гражданскую панихиду

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Церемония прощания в Колонном зале Дома Союзов

Церемония прощания в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Люди с цветами перед Домом Союзов

Люди с цветами перед Домом Союзов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

На гражданской панихиде присутствовали сын и дочь Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн (слева) и Анастасия Петрова (справа), зампред Совбеза Дмитрий Медведев (в центре)

На гражданской панихиде присутствовали сын и дочь Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн (слева) и Анастасия Петрова (справа), зампред Совбеза Дмитрий Медведев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезнев, Вячеслав Володин и Леонид Слуцкий на церемонии

Слева направо: глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезнев, Вячеслав Володин и Леонид Слуцкий на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Из-за большого количества желающих проститься с Владимиром Жириновским панихиду продлили на час

Из-за большого количества желающих проститься с Владимиром Жириновским панихиду продлили на час

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на церемонии прощания в Доме Союзов

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на церемонии прощания в Доме Союзов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прощается с Владимиром Жириновским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прощается с Владимиром Жириновским

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре)

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы по международным делам Артур Чилингаров

Член комитета Госдумы по международным делам Артур Чилингаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Гроб с телом Владимира Жириновского в Доме Союзов

Гроб с телом Владимира Жириновского в Доме Союзов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским в Доме Союзов

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским в Доме Союзов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу и председатель правления Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии» Павел Бородин

Министр обороны России Сергей Шойгу и председатель правления Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии» Павел Бородин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков возлагает цветы

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков возлагает цветы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Дочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (справа)

Дочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вынос гроба из Дома Союзов

Вынос гроба из Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Погрузка гроба в катафалк

Погрузка гроба в катафалк

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Рота почетного караула на территории Новодевичьего кладбища

Рота почетного караула на территории Новодевичьего кладбища

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Траурный автомобиль Aurus Lafet у Новодевичьего кладбища

Траурный автомобиль Aurus Lafet у Новодевичьего кладбища

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Жители Москвы снимают траурную процессию на телефоны

Жители Москвы снимают траурную процессию на телефоны

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Похороны Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище

Похороны Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Могила Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище

Могила Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище

Фото: пресс-служба Владимира Жириновского

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Ранним утром 8 апреля гроб с телом Владимира Жириновского привезли в храм Христа Спасителя в Москве. На поминальную службу прибыли родственники, соратники политика, сенаторы и депутаты Госдумы, государственные деятели
На фото (слева направо): спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, председатель комитета ГД по международным делам и временно исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемонию отпевания провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа). Владимир Жириновский заразился COVID-19 в конце января, позже у него диагностировали развивающуюся пневмонию и госпитализировали с поражением легких. 6 апреля политик скончался от последствий коронавируса в больнице

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Владимира Жириновского провожали в последний путь его однопартийцы — первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (слева), члены ЛДПР Сергей Маринин (в центре) и Елена Строкова

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Патриарх Кирилл призвал людей, конфликтовавших с Жириновским, простить ему обиды. «Его душа должна покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым, с кем он соприкасался во время своей земной жизни»,— сказал патриарх (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Попрощаться с политиком пришли зампредседателя Госдумы Ирина Яровая (в центре) и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На поминальную службу в храм Христа Спасителя прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гости на церемонии отпевания

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Леонид Слуцкий (слева) и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому»,— сказал патриарх Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

При организации церемонии прощания с Владимиром Жириновским был использован отечественный траурный автомобиль Aurus Lafet. Впервые этот катафалк появился на публике на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева 10 сентября 2021 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Люди с венками у Дома Союзов на Большой Дмитровке в Москве

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Владимир Путин приехал проститься с Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома Союзов. Президент возложил букет красных роз к гробу политика

Фото: пресс-служба президента РФ

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Жириновским

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В Копьевском переулке выстроилась очередь из желающих посетить гражданскую панихиду

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Церемония прощания в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Люди с цветами перед Домом Союзов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

На гражданской панихиде присутствовали сын и дочь Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн (слева) и Анастасия Петрова (справа), зампред Совбеза Дмитрий Медведев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезнев, Вячеслав Володин и Леонид Слуцкий на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Из-за большого количества желающих проститься с Владимиром Жириновским панихиду продлили на час

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на церемонии прощания в Доме Союзов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прощается с Владимиром Жириновским

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Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре)

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Член комитета Госдумы по международным делам Артур Чилингаров

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Гроб с телом Владимира Жириновского в Доме Союзов

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Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским в Доме Союзов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу и председатель правления Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии» Павел Бородин

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Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков возлагает цветы

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Дочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (справа)

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Вынос гроба из Дома Союзов

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Погрузка гроба в катафалк

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Рота почетного караула на территории Новодевичьего кладбища

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Траурный автомобиль Aurus Lafet у Новодевичьего кладбища

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Жители Москвы снимают траурную процессию на телефоны

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Похороны Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Могила Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище

Фото: пресс-служба Владимира Жириновского

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