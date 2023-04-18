Нейрополитические технологии

ЛДПР объявила о запуске проекта по созданию нейросети «Жириновский», которая станет «первым в мире политическим алгоритмом». Нейросеть, созданная на базе выступлений и публикаций политика, должна будет давать прогнозы и советы по управлению страной. Другие парламентские партии, как выяснил “Ъ”, тоже пытаются использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ). Эксперты оценивают перспективы проекта ЛДПР неоднозначно, но считают возможным использование партиями нейросетей, в частности во время избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

О новом проекте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал 6 апреля, в годовщину смерти основателя партии. «Это амбициозный футуристический проект, который призван сохранить в оболочке ИИ возможности того уникального прогнозирования, которым обладал Владимир Вольфович. Конечно, мы не тешим себя иллюзиями, что на сегодняшнем уровне развития ИИ нам удастся воссоздать человека, тем более человека гениального. Но мы будем приближаться с месяцами, с годами к решению этой задачи»,— заявил господин Слуцкий.

Нейросеть планируется создать на базе более чем 18 тыс. часов интервью и выступлений Владимира Жириновского за 30 с лишним лет, а также 50 томов его сочинений. Разработкой будут заниматься специалисты учрежденного политиком Университета мировых цивилизаций (УМЦ). С помощью нейросети в ЛДПР уже в 2024 году собираются написать программу партии. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) также предположил, что к 2030 году алгоритм будет подключен ко всем доступным большим данным и «станет полноправным участником управления страной — консультантом и помощником главы государства».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) пояснил “Ъ”, что курировать проект будет лично Леонид Слуцкий, а базовую работу, то есть оцифровку, сделают волонтеры — студенты УМЦ. «Команда самого алгоритма — это молодые программисты из крупных IT-компаний. Создание альфа-версии мы финансируем за счет частных пожертвований сторонников ЛДПР. Про остальное сказать пока что не могу, кроме того, что масштаб вас удивит. Будет круто!» — пообещал депутат.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают создание нейросети «Жириновский» вполне реальной задачей, но сомневаются в том, что она сможет выдавать уникальные идеи и экспромты, которыми славился покойный лидер ЛДПР. «В целом нет проблем создать что-то подобное, нужны две вещи: текстовая модель и голос,— говорит соучредитель компании "Робот Вера" Владимир Свешников.— Текстовая модель — что-то вроде GPT4 (последняя из больших языковых моделей семейства GPT от OpenAI, которая легла в основу первой версии популярного бота ChatGPT; модель состоит из большого количества нейросетей, которые умеют обрабатывать, понимать, анализировать, интерпретировать и генерировать тексты на естественном языке.— “Ъ”). Можно сделать так, чтобы она генерировала что-то в стиле Жириновского. Конечно, каких-то суперуникальных идей там не будет. Но то, что будет очень похоже и можно будет людей этой штукой вводить в заблуждение, это сто процентов. Нет проблем и сделать голос. Но трудно сказать, сможет ли нейросеть выдавать суперэкспромты, как это делал сам Жириновский: это зона не особо изученная».

По оценке господина Свешникова, чтобы сделать голос, синтезирующий простые фразы, достаточно нескольких тысяч долларов. Решения по текстовой модели тоже есть в открытом доступе: например, можно взять за основу разработки Сбербанка. Эксперт полагает, что партии могут использовать нейросети при подготовке любых текстовых материалов, даже агитационных стихов. Также ИИ может помочь в обработке обращений граждан — как на «Госуслугах» и в банках, где запросы уже частично обрабатываются машиной.

IT-эксперт, доцент НИУ ВШЭ Олег Артамонов оценивает проект ЛДПР скептически. «Важно понимать, что ИИ не является разумным в человеческом понимании. Ни одна из существующих систем, включая самые мощные, такие как ChatGPT и GPT-4, не обладает сознанием, даже самыми минимальными его признаками,— поясняет эксперт.— Разговаривающий ИИ — это всего лишь алгоритм, который очень хорошо умеет предсказывать, какое слово в тексте должно быть следующим. Его обучили этому, загрузив сотни гигабайт текста — в тысячи раз больше, чем за всю жизнь прочитает человек. Даже на сложные логические вопросы он отвечает, просто перебирая слова, и довольно часто рождает так называемые галлюцинации, то есть внешне выглядящие убедительно, но внутри совершенно ложные утверждения. ИИ не обладает способностями к планированию или прогнозированию, он лишь способен бесконечно пересобирать то, что в него было загружено при обучении. Поэтому то, что получит ЛДПР, будет не более чем попугаем с огромным объемом памяти, помнящим тысячи фраз и способным разбирать эти фразы на кусочки и склеивать их в другом порядке. Это, несомненно, может быть забавным ярмарочным развлечением, но к политике не имеет и не будет иметь никакого отношения».

Член комитета Госдумы по информполитике, координатор федерального партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин («Единая Россия»), напротив, относится к планам коллег из ЛДПР с интересом и полагает, что их разработки послужат науке. «Мы сейчас являемся свидетелями настоящей гонки технологий в сфере ИИ, и победителем в ней станет тот, кто вложит больше ресурсов. Если УМЦ сможет разработать новую эффективно работающую модель и протестировать ее, то это выйдет за рамки конкретного случая сохранения наследия крупного политического деятеля и может оказаться очень полезным для создания новых трендов в развитии российской ИТ-индустрии»,— полагает депутат. Он также видит много возможностей для использования ИИ в партийной работе — от прикладных (автоматизация баз знаний, обучение наблюдателей на выборах) до более концептуальных, таких как разработка алгоритмов для отчетов, программ и, возможно, даже материалов по агитации.

Другие партии тоже пытаются «подружиться» с ИИ. Так, КПРФ проводит серию семинаров, где обсуждаются возможности использования ИИ в избирательных кампаниях: 7 апреля такое мероприятие прошло в Якутске, 14 апреля — в Ульяновске, на очереди Иваново. По итогам семинара в Ульяновске секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов написал в Telegram-канале, что пока «юристы призывают к осторожности»: «Партия, конечно, в период до начала выборов будет активно использовать креативные разработки нейросетей. Использование ИИ для дизайна, верстки, чат-ботов под принятые концепции выборных кампаний должно вестись активно. Но после объявления выборов много рисков при использовании продуктов нейросетей».

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков назвал эксперимент ЛДПР интересным, но отметил, что «никакая нейросеть не сможет передать искреннюю любовь Жириновского к людям, его оригинальность и патриотизм». «Нейросети умеют удачно компилировать продукты творчества разных людей, но новых идей, эмпатии и тем более взгляда за горизонт от них ожидать не стоит. Приход новых технологий в политику я поддерживаю, но заменить или хотя бы приблизиться к публичным политикам нейросети не смогут. Уверен, что предстоят серьезные обсуждения перспектив развития языковых моделей, ведь они способны и изменить реальность, и создать новые угрозы»,— сказал господин Даванков.

Депутат Госдумы, политтехнолог Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») сообщил “Ъ”, что пользуется нейросетями в своей работе каждый день, и его партия тоже будет использовать их в избирательной кампании. «Когда сделаем, об этом расскажем»,— пообещал господин Гусев.

Ксения Веретенникова