Запорожской АЭС ищут защитников

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пытается заручиться поддержкой как можно большего числа стран—членов Совбеза ООН перед обнародованием своего плана по защите Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Россия и Китай, судя по всему, к его инициативе настроены благосклонно. США, Великобритания и Франция, однако, пока воздерживаются от однозначных публичных комментариев на эту тему. Украина же требует того, чего в «плане Гросси» нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko/File Photo, Reuters Фото: Alexander Ermochenko/File Photo, Reuters

Дата заседания Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться «план Гросси» по обеспечению крупнейшей в Европе атомной электростанции, еще не зафиксирована (обсуждается 30 мая), но позиции двух стран—постоянных членов Совбеза — России и Китая — уже отчасти прояснились. С российской стороны тему в среду прокомментировал заместитель главы МИДа Сергей Рябков. «Никаких поводов для того, чтобы сомневаться в нашей приверженности гарантированному обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС, нет и быть не может,— заявил он журналистам (цитата по "Интерфаксу").— Вопрос к Киеву: готов он предпринять шаги, в том числе в политической сфере, для того, чтобы не допускать обстрелов этого объекта, избегать нападений на прилегающие территории, на город Энергодар или не готов? На мой взгляд, ответ на этот вопрос отрицательный».

По словам замминистра, секретариату МАГАТЭ «надо не прятаться за округлыми формулировками в вопросе о том, кто что предпринимает и какие происходят события на этом участке, а четко фиксировать, что не должна обстреливаться станция, не должны осуществляться нападения на объекты, которые обеспечивают ее функционирование, не должно быть деструктивного поведения в вопросе об организации и поддержании устойчивого постоянного энергоснабжения и так далее». «Мы это все доводим до руководства секретариата МАГАТЭ и рассчитываем делать это и дальше,— отметил Сергей Рябков.— Как ситуация разовьется, насколько принципы Гросси окажутся в практическом плане востребованы и применимы, покажет ближайшее время и прежде всего поведение Киева и его западных кураторов».

Как уже писал “Ъ”, «план Гросси» по защите ЗАЭС состоит из пяти пунктов: запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала на станции, запрет на стрельбу с ее территории и в ее направлении, а также атаки на ее персонал, защита всех систем безопасности станции, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеупомянутых пунктов. В этот понедельник, после того как ЗАЭС в седьмой раз с февраля 2022 года лишилась поступающего с украинской стороны внешнего электроснабжения и была вынуждена полагаться на аварийные генераторы, глава МАГАТЭ предупредил, что «ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива» (см. “Ъ” от 23 мая).

Напомним, Запорожской станцией даже после того, как она в марте 2022 года была взята под контроль российскими силами, еще полгода продолжал управлять украинский «Энергоатом». Но после объявления о присоединении Запорожской области к России в сентябре 2022 года станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет новая дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом»). В среду глава МАГАТЭ встретился в Пекине с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Алексей Лихачев находился в Китае в составе правительственной делегации, а Рафаэль Гросси — с рабочим визитом. «Основной упор был сделан на вопросы, связанные с работой на площадке Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ и в целом с обеспечением безопасности этой станции. Глава МАГАТЭ информировал гендиректора госкорпорации о ходе реализации своей инициативы, идущей в этом направлении»,— сообщили в пресс-службе «Росатома».

Накануне Рафаэль Гросси также встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, после чего в Twitter поблагодарил Пекин за «решительную поддержку» своих усилий по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Таким образом, можно сказать, что два из пяти постоянных членов Совбеза ООН если не полностью поддерживают «план Гросси», то не имеют принципиальных возражений против него. Остальные три — США, Великобритания и Франция — публично пока особо не комментируют эту тему. Но главное, что пока не ясна позиция Украины. В украинском «Энергоатоме» утверждают, что «несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, Россия превращает Запорожскую АЭС в военно-логистическую базу», завозя туда военную технику, в том числе тяжелую, и персонал. По «плану Гросси», напомним, тяжелой военной техники и военных на станции быть не должно. Россия наличие на ЗАЭС тяжелой техники отрицает.

В понедельник, когда станция в очередной раз лишилась электроснабжения, в «Энергоатоме» возложили вину за это на российские силы, которые якобы обстреляли подстанции на правом берегу Днепра, откуда подается питание на ЗАЭС (сама станция находится близ города Энергодар, на левом берегу реки). В компании предупредили, что станция «на грани ядерной и радиационной аварии». В руководстве Запорожской области, однако, предположили, что «Энергоатом» сам отключил подачу электричества в ответ на успешные обстрелы российской стороной объектов вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

Как бы то ни было, через пять часов электроснабжение было восстановлено. Рафаэль Гросси тем не менее предупредил, что «дальше так продолжаться не может». «Мы играем с огнем. Надо действовать сейчас, чтобы избежать очень реальной опасности ядерной аварии в Европе с соответствующими последствиями для населения и окружающей среды»,— заявил он в понедельник вечером.

Инцидент прокомментировал в интервью американскому телеканалу и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, в Киеве убеждены, что единственный способ обезопасить Запорожскую атомную электростанцию — это вернуть ее под контроль Украины.

«План Гросси» такого, однако, не предусматривает.

Елена Черненко